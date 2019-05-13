إثر نوبة قلبية.. وفاة نجمة سناب شات "دانة القحطاني"

فوجئ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بنبأ وفاة نجمة "سناب شات" دانة القحطاني، فجر اليوم الاثنين، عن عمر يناهز 7 سنوات بنوبة قلبية مفاجئة.

وقال والد دانة في بيان نشره عبر الحساب الرسمي لها على "إنستغرام" أن طفلته تعرضت إلى نوبة قلبية مفاجئة وتم نقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من المنزل لإسعافها والوقوف على حالتها الصحية.

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وغردت شقيقة دانة قائلة: "بعد قضاء الله وقدره وبتاريخ ٨ / ٩ / ١٤٤٠ هـ، أُصيبت أختي دانة بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها".

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وتصدر وسم "#وفاة_ دانة_القحطاني" قائمة الأكثر تداولًا في موقع التدوين "تويتر" حيث نعاها آلاف المغردين.

يذكر أن التوأمان غناتي ودنى القحطاني (11 عامًا) وشقيقتهن الصغرى الراحلة دانة (7 أعوام) استطعن من خلال صفحتهن على سناب شات في جذب أكثر من مليوني متابع لهم، حيث يقدمن محتوى ليومياتهن و طبخاتهن التي لاقت استحسان المتابعين.

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