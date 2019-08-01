إثيوبيا تضرب رقمًا قياسيًا.. زرعت 350 مليون شجرة في يوم واحد

استجاب الإثيوبيون لمبادرة أطلقها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى المساعدة في استعادة الرقعة الخضراء في البلاد وفاموا بزراعة 350 مليون شجرة بيوم واحد.

وأعلنت شبكة "فانا" الإعلامية التابعة للدولة أن إثيوبيا زرعت أكثر من 350 مليون شجرة أمس الأربعاء، متجاوزة الهدف الأولي للمبادرة وهو زرع 200 مليون شجرة في يوم واحد.

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ونشر مكتب رئيس الوزراء تغريدة جاء فيها: "اليوم إثيوبيا مستعدة لمحاولتنا كسر الرقم القياسي العالمي، معًا من أجل تراث أخضر".

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وزرع آبي في وقت مبكر من الصباح أشجارًا في الإقليم الجنوبي من البلاد.

وقال مسؤولو الزراعة إن البلاد زرعت حتى الآن 2.6 مليون شجرة في معظم أنحاء الدولة الواقعة شرقي أفريقيا.

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وبحسب إحصاءات منظمة "فارم أفريكا"- منظمة معنية بإدارة الغابات في إثيوبيا- فإن أقل من 4 في المئة من أراضي البلاد تغطيها الغابات، وهو ما يعني تراجعًا حادًا في مساحات الغابات التي كانت تغطي 30 في المئة من أراضي إثيوبيا نهاية القرن التاسع عشر.

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