إسبانيا تقنن ممارسة الجنس مع الحيوانات!

البوابة - وافق مجلس النواب في إسبانيا على تعديل مادة تتعلق بالاستغلال الجنسي للحيوانات من القانون الجنائي الإسباني يُسمح من خلالها ممارسة الجنس مع الحيوانات طالما لا تؤذيها.

وجاء تصويت أعضاء مجلس النواب الإسباني على التعديل خلال جلسته التي أقيمت في 9 فبراير 2023 بناءً على اقتراح قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية في إسبانيا، إيون بيلارا.

إسبانيا توافق على ممارسة الجنس مع الحيوانات

وزيرة الشؤون الاجتماعية في إسبانيا (إيون بيلارا)

ووفقًا للقانون الجديد، لن تتم معاقبة أي شخص يمارس الجنس مع الحيوان إلا في حال أصيب الحيوان بضرر ما وسيتم التعامل مع القضية كجريمة مستقلة وفقًا للقانون الجنائي الإسباني.

وبحسب وسائل إعلام محلية في إسبانيا، فإن الحكومة الإسبانية ستقوم بتعديل القانون لإضفاء الشرعية على هذا الجنس المنحرف الذي يمثل الاتصال الجنسي بين الحيوانات والبشر ويطلق عليه اسم "zoophilia" أو "البهيمية".

ويُعد القانون الجديد جزءًا من مشروع قانون الرفق بالحيوان في إسبانيا، والذي ينتظر الموافقة النهائية في مجلس الشيوخ.

من جهتها قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية في إسبانيا إيون بيلارا: “تم تصميم القانون لحماية الحيوانات البرية والداجنة، وسيغير التعديل الجديد عدة أقسام من قانون العقوبات الإسباني الذي يعاقب التعامل الجنسي مع الحيوانات منذ عام 2015”.

بموجب القانون الحالي، يمكن سجن أي شخص يمارس الجنس مع الحيوانات أو يستغل الحيوانات جنسيًا في إسبانيا لمدة تتراوح بين عام ونصف، لكن عند تعديل قانون العقوبات، سيتم حذف القسم السابق وسيسمى القسم الجديد "جريمة ضد الحيوانات".

وبناءً على ذلك، لن يعاقب القانون الجديد إلا أصحاب الحيوانات الذين "يؤذون حيوانًا، بأي وسيلة أو طريقة، من خلال أفعال ذات طبيعة جنسية تتطلب علاجًا طبيًا لإعادة الحيوان إلى حالته الصحية".

وفي حالة أقر التعديل، سيحظر القانون أيضًا قتل الفئران وسيتم فرض غرامة على مربي الكلاب غير المسجلين بشكلٍ رسمي.

وزير العدل البولندي يعلّق

من جهته، انتقد وزير العدل البولندي زبيغنيو زيرو هذه الخطوة، مشيرًا إلى أدلة على أن "فيروس اليساري" يُهدد بولندا وأوروبا.

وغرد زبيغنيو زيرو عبر حسابه الرسمي في موقع التدوين "تويتر": "اليسارية هي وباء القرن الحادي والعشرين، الإسبان سمحوا للأطفال بتغيير الجنس عند الطلب. الآن يقومون بإضفاء الشرعية على البهيمية".

وأضاف وزير العدل: "هنا [في بولندا] ينتشر الفيروس اليساري أيضًا - يريد رافاي ترزاسكوفسكي (رئيس بلدية وارسو ونائب زعيم حزب المعارضة الرئيسي) حظر اللحوم".