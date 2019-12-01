إسبانيا وصفتها بـ"التاريخية"... ضبط غواصة تحمل كوكايين بـ121 مليون دولار

استولت قوات الشرطة الإسبانية على غواصة مُحمّلة بثلاثة أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار قبالة ساحل بونتيفيدرا شمال غرب منطقة غاليسيا الإسبانية.

وكشفت مصادر أمنية بأن الشرطة قامت بتوقيف شخصين من الجنسية الإكوادورية فيما يجري البحث عن إسباني له علاقة بالحادثة.

وأشارت المصادر الى أنه تم تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من كولومبيا إلى أوروبا في رحلة بلغ طولها نحو 7.7 آلف كيلومتر.

وفي مساء يوم الثلاثاء الماضي، تمت السيطرة على الغواصة بواسطة متخصصين من الحرس المدني الإسباني ودائرة مراقبة الجمارك (SVA) وتم نقلهم إلى ميناء ألدان، حيث تمكنت الشرطة الوطنية من فحص خصائص الغواصة.

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وبعد سحبها الى من باطن المحيط، تمكن الضباط من كشف معلومات دقيقة عن الغواصة والتي تبين بأن طولها يصل حوالي 20 مترًا وبأنها تحمل 152 عبوة تحتوي كل واحدة منها على 3000 كيلوغرام من الكوكايين.

ووصف "خافيير لوسادا"، مندوب الحكومة المركزية في غاليسيا، الحادثة بأنها "عملية تاريخية" وبأنها أول غواصة مخدرات تم اعتراضها على الإطلاق في المياه الأوروبية.

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وقال "لوسادا" للصحفيين يوم الأربعاء بأن القيمة السوقية لكمية المخدرات المضبوطة تقدر بنحو 100 مليون يورو (110.22 ملايين دولار).

وأضاف: "هذه عملية تاريخية، ستمثل نقطة تحول لقوات الأمن لأنها ستضطر الآن للتعامل مع هذا الاحتمال الجديد".

وقالت الشرطة إن العملية اعتمدت أيضًا على مساعدة قوات شرطة من البرازيل والبرتغال والولايات المتحدة.

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