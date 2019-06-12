إطلاق اسم الملك حسين على شارع بالقدس.. وتغريدة لإسرائيل تثير جدلًا عارمًا

دشن أهالي قرية أبو غوش الواقعة على الجانب الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة حفلًا رسميًا بمناسبة إطلاق اسم العاهل الأردني السابق الملك الحسين بن طلال على "شارع السلام" وهو الشارع الرئيسي في البلدة.

وجرى حفل التدشين أمس الثلاثاء بحضور سفير الاردن في تل ابيب غسان المجالي.

وعلّق المجلس المحلي أعلام الأردن وفلسطين في جميع أنحاء القرية، كما ألقيت كلمات من وجهاء وومثلي المجلس المحلي أشادت بتاريخ العلاقات الاخوية بين الشعبين الشقيقين.

فيما أثارت تغريدة نشرتها صفحة "إسرائيل بالعربية" عبر موقع التدوين "تويتر" أعلنت فيها نبأ إطلاق اسم الملك على الشارع جدلًا واسعًا بين الأردنيين، الذين تباينت ردود أفعالهم في التعليقات بين غاضب ومستنكر.

في قرية أبو غوش الإسرائيلية، الواقعة بين تل أبيب والقدس، تم اليوم افتتاح شارع يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، بحضور السفير الأردني في إسرائيل.

وبمناسبة مراسم التدشين، علق المجلس المحلي أعلام إسرائيل والأردن في جميع أنحاء القرية (تصوير إسماعيل عثمان) pic.twitter.com/HpWB2aY7Pb — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) June 11, 2019

ونشرت الصفحة الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية تغريدة جاء فيها: "في قرية أبو غوش الإسرائيلية، الواقعة بين تل أبيب والقدس، تم اليوم افتتاح شارع يحمل اسم الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال، بحضور السفير الأردني في إسرائيل.

وبمناسبة مراسم التدشين، علق المجلس المحلي أعلام إسرائيل والأردن في جميع أنحاء القرية".

يشار إلى أن العاهل الأردني الحسين بن طلال (1935-1999) هو ملك الأردن الثالث، وهو سليل العائلة الهاشمية التي تحكم الأردن، منذ العام 1921.

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