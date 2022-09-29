إعصار إيان يحول الخدع السينمائية إلى حقيقة .. أسماك القرش تسبح في شوارع فلوريدا

اشتد إعصار إيان منذ اللحظة الأولى التي وصل فيها سواحل خليج ولاية فلوريدا الأميركية عصر أمس الأربعاء (بتوقيت شرق الولايات المتحدة) لدرجة أنه حول الخدع السينمائية إلى حقيقة واقعية بوصول أسماك القرش الضخمة نحو الأحياء السكنية والسباحة بين المنازل بسبب عواصفه العاتية وأمطاره الغزيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا صورًا ومقاطع فيديو ترصد الآثار المدمرة التي تسبب بها إعصار "إيان" وانقطاع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في ولاية فلوريدا.

ونشر مراقب العاصفة كولن مكارثي مقطع الفيديو الرائع عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين تويتر، والذي يظهر على ما يبدو سمكة قرش تسبح في شارع غمرته المياه في مدينة فورت مايرز بولاية فلوريدا.

وفي الوقت الذي شكك الكثيرون في هذا الادعاء، قائلين إن ما ظهر في مقطع الفيديو لا يتجاوز أنه خدعة سينمائية جرى العمل عليها بواسطة برامج الإعداد السينمائي والفوتوشوب.

بالمقابل، قارن آخرون المشاهد التي خلفها إعصار إيان وتمت مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي والفيلم الكلاسيكي Sharknado الذي تدور أحداثه حول كارثة عمود الماء التي ترفع أسماك القرش من المحيطات وتلقي بهم في لوس أنجلوس.

يذكر أن خدع وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بأسماك القرش التي تسبح في المناطق السكنية أثناء الكوارث الطبيعية أصبحت دارجة في الآونة الأخيرة والتي يحرص الخبراء على كشف زيفها باستمرار.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst.

I haven't experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm — Mike Seidel (@mikeseidel) September 29, 2022

وتم الترويج لمثل هذه الخدع خلال إعصار لورا في عام 2020 وإعصار هارفي عام 2017.

إعصار إيان

وصل الإعصار إيان إلى فلوريدا بعد ظهر يوم الأربعاء باعتباره عاصفة قوية من الفئة الرابعة، إذ بلغت أقصى سرعة للرياح حوالي 150 ميلًا في الساعة عندما ضربت الساحل الجنوبي الغربي في جزيرة كايو كوستا بالقرب من فورت مايرز وكيب كورال.

بحلول ليلة الأربعاء، كان أكثر من مليوني عميل بدون كهرباء في الولاية، فيما أصدرت المجتمعات على طول الساحل الغربي لفلوريدا حظر تجول إلزامي.

في وقت لاحق من يوم الأربعاء، تراجعت العاصفة تدريجيًا إلى إعصار من الفئة 1 مع رياح قصوى استمرت حوالي 90 ميلًا في الساعة، لكن الأمطار الغزيرة استمرت في ضرب الولاية، وظلت تحذيرات العواصف سارية.

حذر المركز الوطني للأعاصير من "عواصف تهدد الحياة، ورياح كارثية وفيضانات في شبه جزيرة فلوريدا"، مع إصدار أوامر إجلاء الملايين.

وقال المركز أنه من المتوقع أن تهطل أمطار تتراوح بين 10 و 20 بوصة في شمال شرق ووسط فلوريدا وما يصل إلى 30 بوصة في بعض المناطقـ قد يشهد الساحل الشرقي لفلوريدا أيضًا عاصفة تبلغ 6 أقدام.

