إعلان لـ"كريم" يثير غضب الأردنين.. والشركة تحذفه الفيديو وتعتذر

أثار إعلان ترويجي لـلشركة "كريم" للنقل في الأردن غضب عارم بين الأردنيين الذين طالبوا بمقاطعة الشركة لأنه تجاوز خطوط المهنية في التسويق لخدماته وأساء للمرأة الأردنية ما اضطر الشركة الى حذفه.

بسبب الطلاق، شركة "كريم" للنقل في الأردن تعتذر وتسحب إعلانا ترويجيا. الممثل الأردني عماد فراجين ظهر في الإعلان كزوج يتشاجر مع زوجته على الهاتف. ووصل الشجار إلى حد الطلا، ليرسل الزوج ورقة الطلاق عبر "كريم".

وكانت الشركة قد نشرت الإعلان على حسابها الرسمي في موقع التدوين "تويتر"، تحت وسم "#أسرع_دليفري_في_العالم"، وبدأ بظهور الممثل الفلسطيني عماد فراجين كزوج يتشاجر مع زوجته على الهاتف، ووصل الشجار إلى حد الطلاق، ليرسل الزوج ورقة الطلاق عبر "كريم".

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ويُظهر الإعلان الزوج وهو يتذكر يوم ذهابه إلى منزل زوجته، وكيف دخل في نقاش مع والدها الذي طلب مهرًا كبيرًا في البداية ثم وافق على تخفيضه. وسارع الرجل للاتصال بخدمة "كريم" مرة أخرى ليطلب منهم عدم إيصال الورقة بعدما تذكر قيمة المهر، ليجد أنهم قد أوصلوا الورقة لها، في إشارة إلى الخدمة السريعة للشركة.



وهاجم مواطنون وناشطون الشركة وإعلانها لما يتضمنه من إساءة للمرأة، فيما تساءلوا "إذا كانت دعايتهم الترويجية يتحدثون عن المرأة بهذه الطريقة فكيف سنشعر بالأمان حينما نستأجر سياراتهم؟".

واضطرت الشركة تحت وطأة التعليقات والتغريدات والمنشورات المنتقدة لها لحذف الاعلان والاعتذار عنه.

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وقالت الشركة في تغريدة: "نعتذر عن الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لم نكن نقصد أن يظهر بسياق يسيء بأي شكل من الأشكال لأي فرد من أفراد المجتمع وخاصة المرأة، فنحن نؤكد اعتزازنا بكم جميعًا. نعتذر منكم ونفتخر بخدمتكم جميعًا".

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