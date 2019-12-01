إعلان يستفز الأمريكيين.. طفل للبيع بـ500 دولار وشقيقته 4 سنوات هدية معه

فوجئ الشارع الأمريكي بإعلان أحدهم عن رغبته في بيع طفله حديث الولادة بمبلغ 500 دولار.

وكشفت وسائل إعلام محلية بأن شرطة مقاطعة ميامي داد بولاية فلوريدا الأمريكية بدأت البحث عن الشخص نشر الإعلان على موقع Craiglist يوم 22 نوفمبر الماضي.

ويعرض الإعلان "طفل حديث الولادة يبلغ عمره أسبوعين بمبلغ 500 دولار، ويتميّز بأنه هادئ وينام ولا يزعج ليلًا، وترفق معه ملابسه والحليب، كما ويمكن أن نعطي أخته التي عمرها أربع سنوات معه مجانًا".

كما يشير الشخص إلى أنه "لا يريد أن يحاسب على عدم رغبته في تربية الأطفال".

وبالرغم من حذف الإعلان المستفز من الموقع المذكور إلا أن الشرطة لا تزال تبحث عن المعلن من أجل التأكد هل كان الإعلان حقيقيًا ومن صاحبه.

ويعتقد رجال الشرطة أن الشخص الذي نشر الإعلان يعمل في قسم "الطفولة والأسرة" ويحتمل أنه يسكن في "منطقة مرموقة هادئة".

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