إغماء مذيع قطري على الهواء مباشرة .. وهذه حالته الصحية

أثار مذيع التلفزيون القطري حسن الشهراني قلق متابعيه بعد تعرضه للإغماء أثناء تغطيته للفعاليات المرافقة لنهائيات كأس العالم في محيط استاد الجنوب المونديالي الذي شهد لقاء المنتخبين التونسي والأسترالي.

وخلال حديثه عن مجريات المباراة، لم يتمكن الشهراني من ضبط نفسه بعد تعرضه لوعكة صحية ألمت به أمام عدسة كاميرا التلفزيون القطري قبل أن يسقط أرضًا مغشيًا عليه.

وظهر الشهراني في مقطع الفيديو المتداول، وهو يتأرجح يمينًا ويسارًا محاولًا استكمال حديثه مع زملائه في الاستوديو الخاص بالتلفزيون القطري قبل أن يفقد توازنه ويسقط أرضًا ويختفي عن أنظار المتابعين.

مذيع التلفزيون القطري يسقط مغشيًا عليه

ذكرت تقارير إخبارية محلية في قطر أن فِرق الإسعاف قامت بنقل المذيع حسن الشهراني إلى المستشفى وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له.

وكشف التشخيص الطبي أن إغماء الشهراني ناجم عن الإرهاق الشديد وهبوط في الضغط بالإضافة إلى ضربة شمس بسبب وقوفه في ساحة الملعب المونديالي لتغطية فعاليات المباراة التي جمعت المنتخبين التونسي والأسترالي.

وأفاد الأطباء المعالجون بأن الشهراني يحتاج إلى الراحة لحين تماثله للشفاء.

حسن الشهراني يطمئن متابعيه

طمأن المذيع القطري حسن الشهراني متابعيه بتصريح رسمي أكد من خلاله بأنه بصحة جيدة وبأنه خرج من المستشفى بعد تعرضه لهبوط في ضغط الدم بالإضافة إلى ضربة شمس.

ووجه الشهراني شكره لفرق الإسعاف وللجهود التي قاموا بها من أجل توفير سبل الراحة له بعد تعرضه للوعكة الصحية.

وأشار الشهراني إلى أن سقوطه أرضًا تسبب له في إصابة في الركبة لا تتجاوز التمزق وهو بحاجة إلى قسط للراحة فقط.

كما وجّه الشهراني شكره لكل من تواصل معه بهدف الاطمئنان عليه.