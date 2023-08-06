إقامة مسابقة جمال في تركيا.. والبقر هن المتسابقات

البوابة - عندما تسمع عبارة "مسابقة جمال"، يتبادر إلى ذهنك فورًا صورة فتيات حسناوات بفساتين سهرة أنيقة، لكن ما شهدته مدينة ريزا التركية مؤخرًا كان مختلفًا إلى حدٍ كبير، مع إقامة مسابقة لاختيار "ملكة جمال البقر".

وبحسب تقارير محلية، فقد انطلقت النسخة الـ23 من مهرجان "هضبة أوفيت"، بحضور أكثر من ألفي مشارك، من السكان المحليين والمسؤولين، من أجل اختيار "ملكة جمال البقر".

وعلى مدار يومين متواصلين، أقيمت العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الشعبية والرقصات التقليدية، استعرض المزارعون أبقارهم أمام الحضور وقاموا بتزيينها بالإكسسوارات والورود الملوّنة لإضفاء مظهر أجمل أملًا في الحصول على اللقب.

وأمام لجنة التحكيم، استعرض المزارعون أبقارهم المُزينة وقدموا أفضل ما لديهم لكسب إعجابها، إلى أن نالت البقرة "وردة الهضبة" اللقب

كـ"أجمل بقرة".وقدمت اللجنة لمالكة البقرة "وردة الهضبة"، السيدة مليك أوزجيليك، جائزة مالية وأكياس علف للبقرة الجميلة.