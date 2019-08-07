إلقاء طفل من الطابق العاشر بمعرض شهير في لندن.. والجاني يبكي في المحكمة

تعرض طفل فرنسي لإصابات خطيرة بعد أن ألقاه شخص من الطابق العاشر بمعرض "تيت مودرن" الفني بوسط العاصمة لندن يوم الأحد، وهو يرقد في مستشفى في حالة حرجة لكن مستقرة.

وأوردت الشرطة بأن الطفل البالغ من العمر 6 سنوات يرقد في المستشفى بعد أن تعرض لكسر في الظهر والساقين والذراعين ونزيف في المخ.

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وأضافت الشرطة أنها اعتقلت شابًا عمره 17 عامًا للاشتباه في شروعه في قتل الطفل بعد أن ظهر بالطابق العاشر بعد سقوط الطفل، ويجري الآن محاكمته في محكمة بروملي للشباب بتهمة الشروع بالقتل.

وكشفت وسائل إعلام بريطانية بأن المراهق، الذي لا يمكن الكشف عن اسمه لأسباب قانونية، بكى في المحكمة بعد الكشف عن تفاصيل الإصابات المروّعة التي تعرض لها الطفل الفرنسي.

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وكان المراهق يرتدي سترة رمادية عندما تم القبض عليه، وكان مرتبكًا وهو يتحدث فقط لتأكيد اسمه وعمره وجنسيته البريطانية.

وقالت الشرطة "لا يوجد ما يشير إلى أنه معروف لدى الضحية، لكن الأسباب وراء لا تزال مجهولة".

وكان الشهود قد أكدوا بأن أم الطفل اليائسة حاولت القفز خلفه لإنقاذه، وهي تصرخ "ابني، ابني".

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وادعى أحد المارة الذي لم يكشف عن اسمه أن المشتبه به قد تعرض للضرب من قِبل شخص شهد سقوط الصبي المروّع.

وأخبرت شاهد العيان "سيان مورغان" المحكمة أن عائلة الصبي المصاب منشغلة بالنظر من منصة المشاهدة في المبنى السياحي عندما قام الجاني بإلقاه من النافذة.

وقالت إن الصبي البالغ من العمر 17 عامًا أمسك بالطفل، وألقاه على الحافة بحركة "سريعة جدًا".

ومن المتوقع أن يصدر الحكم النهائي بحق المراهق يوم غد الخميس 8 أغسطس.

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