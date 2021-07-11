ترجمة خطبة يوم عرفة في حج هذا العام الى 10 لغات

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عزمها ترجمة خطبة يوم عرفة في حج 2021 إلى 10 لغات، وبثها عبر منصة منارة الحرمين الإلكترونية، وموجات الراديو FM والتطبيقات الذكية.

وقالت الرئاسة متمثلة في الإدارة العامة للغات والترجمة بأن هذا القرار من شأنه إتاحة الفرصة للمسلمين في جميع أنحاء العالم للاستفادة من خطبة هذا اليوم العظيم.

وذكر مدير عام الإدارة العامة للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي إلى أنه تم رفع عدد اللغات للإرشاد المكاني والزماني والثقافي بالمسجد الحرام إلى أكثر من 25 لغة، وذلك تحت شعار "نشر الهداية للعالمين".

وأشار المسعودي إلى أن المشروع يمكن للقاصدين أداء مناسكهم بكل سهولة واطمئنان، وينقل صدى قبلة المسلمين إلى مسامع العالم بشتى اللغات.

وكان مشروع ترجمة خطبة الجمعة ويوم عرفة قد بدأ في عامه الأول بخمس لغات وهي (الإنجليزية، الفرنسية، الفارسية، الملاوية، والأوردية) إضافة إلى اللغة العربية، وأضيفت (اللغة الصينية) في عامه الثاني لتصبح الترجمة بست لغات.

وهذا العام قد تمت إضافة المزيد من اللغات لتصبح عشر، بإضافة (التركية، الروسية، الهوساوية، والبنغالية) للغات الست السابقة.

وكانت السلطات السعودية قد اتخذت قرارًا قضى باقتصار موسم حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين السعوديين والمقيمين الأجانب في السعودية، وحدّدت العدد بـ60 ألفًا، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة احترازًا من عدوى فيروس "كورونا".

هل السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء؟

البلوغر المصرية هبة مبروك تتزوج كلبها.. هل يئست من الرجال

مزاعم حول التحقيق مع أمير سعودي بتهمة ممارسة "العبودية الحديثة"!