هل السعودية أفضل بلد عربي لعيش النساء؟

كشف تقريرأصدرته مجلة "CEO World" الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية تعد من أفضل الدول العربية لعيش النساء عام 2020.

واحتلت السعودية المركز الأول عربيًا و89 عالميًا وفقًا للدراسة الاستقصائية التي أجرتها المجلة لحوالي 256,700 امرأة من 156 دولة.

وتم تصنيف الدول وفقًا لمعايير وعوامل عدة بينها إقليمية، وعرقية، واجتماعية واقتصادية، تلعب دورا حاسما في تحديد المكان الأفضل للنساء حول العالم.

فيما جاءت سلطنة عمان (91 عالميًا)، الأردن (96 عالميًا)، الإمارات (100 عالميًا) وثم كل من الجزائر والسودان وقطر والكويت ولبنان وليبيا.

وبحسب التقرير احتلت السويد المرتبة الأولى عالميًا وتبعتها في القائمة الدنمارك، هولندا، النرويج وكندا.

وأشار التقرير الى أن تصدر السعودية في القائمة يعود بحسب المحللين إلى النهج الاجتماعي الجديد والخطوات الإصلاحية التي نفذتها مؤخرًا لتعزيز حقوق المرأة السعودية حيث باتت تتيح مساحة أكبر للمرأة السعودية في المجتمع وتخفّف من القيود القانونية، الاجتماعية والدينية الشديدة المفروضة عليها، بحسب المحللين.

ونوّهت الدراسة إلى أنه لا يوجد بلد في العالم آمن بنسبة 100% للمرأة حتى تتمتع بحرية العيش بمساواة مع الرجل، لكن بعض البلدان أفضل من غيرها عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الحقوق والاندماج الاجتماعي والشعور بالأمان.

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