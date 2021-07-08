البلوغر المصرية هبة مبروك تتزوج كلبها.. هل يئست من الرجال

تصدر اسم البلوغر المصرية هبة مبروك حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان نبأ زواجها من "كلب".

وبدأ إثارة الجدل منذ أن نشرت هبة مبروك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورًا من حفل زفافها على الكلب حيث ارتدت فستانًا أبيض وحملت بيدها باقة ورد فيما ارتدى الكلب حزامًا عسليًا عُلقت عليه ورقة كُتب عليها "العريس".

وأرفقت هبة مبروك الصور بعبارة "ضل كلب ولا ضل ….. كملو انتوا بقا"، في إشارة الى المثل الشعبي الشهير: "ظل راجل ولا ظل حيطة" لكن على ما يبدو أنها يئست من الرجال وقررت أخيرًا أن تتزوج من كلب.

وانتقد عدد من النشطاء جلسة التصوير مشيرين الى أنها جاءت في الوقت الذي تعيش فيه هبة مبروك خلافات مع زوجها عبد الرحمن مبروك، وتدهور العلاقة بينهما بشكل كبير، وربط متابعيها تلك الواقعة بسخريتها من الزواج والرجال في جلسة التصوير الجديدة.

وبعد تعرضها لانتقادات لاذعة، قررت هبة مبروك كشف حقيقة الصور والتي تبين بأنها مجرد "جلسة تصوير" بهدف مداعبة متابعيها البالغ عددهم أكثر من مليون شخص.

وقالت هبة مبروك لوسائل إعلام محلية: "هو مجرد جلسة تصوير بهدف المزاح، حتى أنها تأجلت أكثر من مرة لأسباب مختلفة كان آخرها دخول صديقتها دينا المستشفى مما دفعها لإلغاء الحفل والحضور مع صديقتها التي اعتبرتها أهم من أي تريند".

من جهته قال مصوّر جلسة التصوير محمد زتونة: "أنا بركز في شغلي كمصور إني أطلع شغل بأعلى جودة وشكل، وكدا كدا الناس بتتكلم سواء بالحلو أو الوحش، وطبيعي محدش بيقول على شغله وحش، بس خلي الناس هي اللي تحكم".

وأضاف: "هي حاجة جديدة على عيني وعين كل الناس وكنت أتمنى الناس تأخذها من ناحية أنها مضحكة وحاجة مبهجة لأن فيه ناس كتير هاجمتني إني صورت السيشن دي وبرضو هاجموني اني صورت حفلة الطلاق، وأنا بشوف الحاجات دي كنوع من أنواع الضحك".

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