"إنستغرام" يحذف حسابات ممثلات الأفلام الإباحية.. ونقابتهن: ما نقوم به من أجل لقمة العيش

فاجأت إدارة تطبيق "إنستغرام" ممثلات يعملن في الأفلام الإباحية بسياستها الجديدة التي تحذف حساباتهنّ حتى وإن كانت المنشورات لا تنتهك معايير المحتوى.

وقالت رئيسة نقابة ممثلي المحتوى المقدم للبالغين "ألانا إيفانز" لشبكة "بي بي سي":"التطبيق يتعامل معهن بتمييز لأنهم لا يحبون ما يقمن به من أجل لقمة العيش".

ألانا إيفانز

وأشارت "ألانا" بأن "إنستغرام" حذف حتى الأن أكثر من 1300 حساب لما أسمتهم "فناني الأداء" رغم عدم وجود انتهاكات تتعلق بالمحتوى.

وأوضحت "ألانا" أن على هذه الشبكات التعامل مع حسابات كأي حساب أحد المشاهير الأخرين، مضيفة إلى أنه يتم استهداف حساباتهم من قبل حملات منظمة من بعض الأفراد على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة من شخص يطلق على نفسه اسم (Omid)، والذي يفتخر دائما أنه كان السبب بحذف مئات الحسابات.

وذكرت أن العديد من حسابات العاملين في هذه المهنة يتعرضون لمضايقات وترهيب تصلهم عن طريق رسائل مختلفة.

وتفيد قوانين "إنستغرام" الجديدة بـ"أنهم لا يستطيعون تقديم أو طلب صور عارية أو محتوى جنسي أو دردشة جنسية باستخدام الرموز التعبيرية الجنسية الشائعة أو اللغة الدارجة الجنسية الإقليمية أو مجموعة من المحتويات أو الصور الأخرى".

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