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إنقاذ الخروف "باراك" من حافة الهاوية.. قضى أعوامًا وهو يجرُ ثقلًا من الصوف لا يطاق

منشور 24 شباط / فبراير 2021 - 07:31
الخروف باراك قبل وبعد
الخروف باراك قبل وبعد

عثر أحد الأستراليين في إحدى الغابات على خروف بري مريض مثقلًا بعشرات الكيلوغرامات من الصوف، دون أن يجد من يقوم بجزها.

وسارع هذا الشخص بالاتصال بمحمية Edgar's Mission Farm والتي بدورها قامت بإرسال فريق متخصص للإطلاع على حالة الخروف عن قرب.

الخروف باراك

وتبين بأن الخروف المُهمل كان يتجول في أرجاء الغابة منذ سنوات بالقرب من لانسفيلد، فيكتوريا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شمال ملبورن.

وأطلق فريق المحمية على الخروف اسم "باراك" قبل أن يزيلوا صوفًا يزن أكثر من 35 كيلوغرامًا من على جسده.

الخروف باراك

وذكر "كايل بيرند" من فريق المحمية: "يبدو أن باراك كان ذات يوم من الأغنام المملوكة لأحدهم، فهناك علامة على أذنه، لكن على ما يبدو أنه ضل طريقه، حتى بات في هذه الحالة المزرية".

وتابع: "يجب قص شعر الأغنام سنويًا على الأقل وإلا يستمر الصوف في النمو والنمو، كما حدث مع باراك، وبعد القص أصبح وزن باراك 35.4 كيلوغرامًا".

وأردف يقول: "بينما كانت حوافره في حالة جيدة من الركض فوق الصخور في الغابة، كان في حالة سيئة نوعًا ما. كان يعاني من نقص الوزن، وبسبب كل الصوف حول وجهه كان بالكاد يستطيع رؤيته".

الخروف باراك

وأشار الى أن الخروف "باراك" يستقر الآن مع الأغنام الأخرى التي تم إنقاذها في محمية Edgar.

الخروف باراك
كلمات دالة:خروفأسترالياغابةصوفالخروف باراك

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