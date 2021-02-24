إنقاذ الخروف "باراك" من حافة الهاوية.. قضى أعوامًا وهو يجرُ ثقلًا من الصوف لا يطاق

عثر أحد الأستراليين في إحدى الغابات على خروف بري مريض مثقلًا بعشرات الكيلوغرامات من الصوف، دون أن يجد من يقوم بجزها.

وسارع هذا الشخص بالاتصال بمحمية Edgar's Mission Farm والتي بدورها قامت بإرسال فريق متخصص للإطلاع على حالة الخروف عن قرب.

وتبين بأن الخروف المُهمل كان يتجول في أرجاء الغابة منذ سنوات بالقرب من لانسفيلد، فيكتوريا، على بعد حوالي 60 كيلومترًا شمال ملبورن.

وأطلق فريق المحمية على الخروف اسم "باراك" قبل أن يزيلوا صوفًا يزن أكثر من 35 كيلوغرامًا من على جسده.

وذكر "كايل بيرند" من فريق المحمية: "يبدو أن باراك كان ذات يوم من الأغنام المملوكة لأحدهم، فهناك علامة على أذنه، لكن على ما يبدو أنه ضل طريقه، حتى بات في هذه الحالة المزرية".

وتابع: "يجب قص شعر الأغنام سنويًا على الأقل وإلا يستمر الصوف في النمو والنمو، كما حدث مع باراك، وبعد القص أصبح وزن باراك 35.4 كيلوغرامًا".

وأردف يقول: "بينما كانت حوافره في حالة جيدة من الركض فوق الصخور في الغابة، كان في حالة سيئة نوعًا ما. كان يعاني من نقص الوزن، وبسبب كل الصوف حول وجهه كان بالكاد يستطيع رؤيته".

وأشار الى أن الخروف "باراك" يستقر الآن مع الأغنام الأخرى التي تم إنقاذها في محمية Edgar.