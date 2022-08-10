إيراني يهدد بقتل أهل السنة في الكويت .. والسلطات تعتقله

أثار مقيم يحمل الجنسية الإيرانية غضب الشارع الكويتي بعدما نشر مقطع فيديو قبل أيام طالب من خلاله بقتل "أبناء الطائفة السنية" والتمثيل بهم.

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول شابًا مُلتحٍ يتحدث في بثٍ مباشر مع متابعيه على إحدى منصات التواصل الاجتماعي متفوهًا بعبارات "عنصرية" تطالب بقتل أهل السنة.

وبدا الشاب الذي ظهر وهو يتحدث اللغة العربية المكسّرة، وكأنه يوجه حديثه لمتابعين أثاروا استفزازه خلال البث.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بمحاسبة الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو وأشاروا إلى أنه يحمل الجنسية الإيرانية ويقيم في الكويت.

وذكر بعض النشطاء بأن الشاب الذي ظهر في مقطع الفيديو يدعى "محمد هاشمي" وهو من إيران ويعمل في الكويت بالقطاع الصحي.

السلطات الكويتية تضبط مقيم إيراني

وبعد تناقل مقطع الفيديو، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية يوم أمس ضبط المقيم الإيراني تمهيدًا لمحاسبته بتهمة إثارة النعرات.

وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية الكويتية وجرى نشره عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوين "تويتر": "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بشأن مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لمقيم حرض على القتل عبر حسابه الخاص في أحد برامج التواصل الاجتماعي. توضح الإدارة أن الجهات الأمنية المعنية فور رصد مقطع الفيديو قامت بضبط المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

وتابع البيان: "تؤكد الإدارة أن رجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأن واستقرار البلاد وزرع الفتن مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكن من يخالف قوانين وأنظمة البلاد".