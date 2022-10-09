إيكر كاسياس يعلنها: أنا شاذ .. وكارلوس بويول يرسل له القبلات

سيطر اسم الحارس السابق للمنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد إيكر كاسياس على أحاديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بعدما أعلن بأنه "شاذ جنسي".

قبل دقائق، نشر الإسباني كاسياس تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" تغريدة باللغة الإسبانية أعلن من خلالها بأنه "شاذ".

تغريدة كاسياس "أتمنى أن تحترموني: أنا شاذ"

كما طالب كاسياس (41 عامًا) في تغريدته من جمهوره احترام قراره، إذ غرد قائلًا: "أتمنى أن تحترموني: أنا شاذ".

وفي الوقت الذي شكل نبأ شذوذ كاسياس صدمة لدى عشاقه، إلا أنه تلقى دعمًا من زميله السابق في المنتخب الإسباني "كارلوس بويول" الذي رد عليه قائلًا: "حان الوقت لنخبر الجميع بقصتنا يا إيكر" وأرفقها برموز تعبيرية تمثل في حب أحمر اللون وقبلات ساخنة، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود علاقة "شاذة" بينهما.

تغريدة كارلوس بويول: حان الوقت لنخبر الجميع بقصتنا يا إيكر

من هي زوجة كاسياس؟

كاسياس وزوجته السابقة سارة كاربونيرو

كان كاسياس متزوجًا من الصحفية الرياضية سارة كاربونيرو لمدة خمس سنوات قبل انفصالهما في مارس 2021، في زواج نجم عنه طفلين.

في مارس 2021، اعترف الحارس المتقاعد وسارة بأن حبهما قد "اتخذ مسارات منفصلة"، لكنهما قالا إنهما سيظلان قريبين من مواصلة "المهمة الرائعة" المتمثلة في تربية طفليهما.

طلاق كاسياس

ونشر حينها كاسياس في منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" قال فيه: "أنا وسارة نشعر بالفخر الشديد بالعائلة التي نحن فيها وبأننا تقاسمنا الحب الذي ملأنا بالسعادة. خلال كل سنوات أمضيناها معًا، لكن حبنا كزوجين يأخذ اليوم مسارات مختلفة ولكن ليست بعيدة لأننا سنواصل معًا في المهمة الرائعة المتمثلة في الاستمرار في أن نكون آباء مخلصين كما كنا حتى الآن".

واختتم منشوره بالقول: "هذا قرار مدروس جيدًا اتخذناه من خلال الاتفاق المتبادل".

وأضاف كاسياس، والد مارتن (تسعة أعوام) ولوكاس (ستة أعوام): "الاحترام والمودة والصداقة مع سارة ستبقى إلى الأبد".

قبلة كاسياس الجريئة لسارة كاربونيرو

يذكر أن كاسياس وزوجته السابقة اشتهر بقبلتهما الجريئة على الهواء خلال مقابلة بعد المباراة بعد فوز إسبانيا بكأس العالم وساعدا بعضهما البعض من خلال مخاوف صحية خطيرة خلال زواجهما الذي دام خمس سنوات.