إيلون ماسك يرقص فرحًا بافتتاح مصنعه بـألمانيا

افتتح مؤسس ورئيس تيسلا " إيلون ماسك " رسميًا أول مصنع لسيارات Tesla في القارة الأوروبية وتحديدًا في ألمانيا بهدف تخفيف الضغط عن مصانعها الأخرى الموجودة في الصين وأمريكا.

وخلال تواجد "ماسك" في حفل الافتتاح بحضور العملاء الجدد مع عائلاتهم عبر عن سعادته بهذا الإنجاز بتنفيذ رقصة سريعة على المنصة.

وبادر الحضور ووسائل الإعلام إلى توثيق رقصة "إيلون ماسك" ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستذكر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الرقصة التي قام بها “ماسك” حين افتتح مصنع شركة “تسيلا” في شنغهاي وتحديدًا في يناير 2020 حيث عرض بعض الحركات الخاصة به.

وذكر "ماسك" بأن المصنع الجديد تبلغ تكلفته 5 مليارات يورو (5.5 مليار دولار)، إذ قال: "هذا يوم عظيم للمصنع، فهي خطوة أخرى في اتجاه مستقبل أكثر استدامة".

ومن المتوقع أن يقطع ماسك شريطًا أحمرًا في مصنع جيجا برلين الجديد (أو مصنع جيجا برلين براندنبورغ)، الواقع في غرونهايد، بمدينة الفحم في براندنبورغ بألمانيا الواقعة على مسافة قريبة من العاصمة برلين.

في المقابل، تجمهر عدد من المعارضين أمام المصنع الجديد للتعبير عن مخاوفهم في أن يتسبب تشغيله في حرمان المنطقة من المياه المخصصة لري النباتات وهو ما يؤثر سلبًا على الأشجار هناك.

وتأمل تسلا بأن ينجح مصنع برلين في إنتاج ما يصل إلى 500000 سيارة سنويًا، وتسعى لتصنيع 2000 مركبة في الأسابيع الأولى.

وغرد "تروي تيسليك"، باحث مستقل في شركة Tesla، بأن الشركة تأمل بعد ذلك أن يصل إنتاج السيارة إلى 1000 سيارة أسبوعيًا في ستة أسابيع بعد بدء الإنتاج التجاري، ثم 5000 أسبوعيًا بحلول نهاية عام 2022.

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