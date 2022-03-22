أسطورة الرياض يبكي بسبب تنمر المتابعين ووالد دانة القحطاني يدعمه

دخل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي عبد الرحمن الشهراني، المعروف بـ "أسطورة الرياض" أو "كينج العزيزية" في نوبة بكاء بعد تعرضه للتنمر من قبل متابعيه خلال بث مباشر على تطبيق "تيك توك".

وظهر أسطورة الرياض خلال البث المباشر عبر حسابه الرسمي على "تيك توك" في حالة بكاء بعد تلقيه وابلًا من الكلمات اللاذعة والانتقادات من متابعيه حتى شكا ألمًا في قلبه من شدة حزنه واستياءه.

اسطورة الرياض يبكي عبر بث في Tiktok بسبب تنمر المتابعين عليه 💔😞 pic.twitter.com/lFyHh7grYU — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 21, 2022

وقال أسطورة الرياض خلال البث باكيًا: "آخ يا قلبي، لا حول ولا قوة إلا بالله".

وخلال البث، تلقى أسطورة الرياض دعمًا معنويًا من دانة القحطاني الذي أصر على الاتصال به ومحاولة التخفيف من حزنه حيث قال له: "من الي مزعلك يا اخي خلص، قفل (أغلق) البث، يا عيال حد يزعل أسطورة الرياض".

وتابع: "يا أسطورة قول لا اله إلا الله، اذكر الله يا شيخ، الحياة حلوة وانت الكبير والكبير الله، يا حسبي الله على إلي ضايقك، ولا حول ولا قوة إلا بالله".

أسطورة الرياض

اسمه الحقيقي هو عبد الرحمن الشهراني لكنه اشتهر بـ" أسطورة الرياض " أو "كينج العزيزية" أو "أسطورة العزيزية" ويحظى بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

لطالما تعرض أسطورة الرياض للتنمر بسبب شكله الذي يوحي شكله بصغر سنه على الرغم من أنه ليس صغيرًا، ويعود شكل اسطورة الرياض غير الطبيعي إلى مرضٍ ألم به عندما كان صغيرًا وما تبعه من علاجٍ كيماويٍ وإشعاعيٍ أثر على ملامح وجهه وعلى شكل فمه وأذنيه.

وذكر سابقًا بأن مرضه تسبب في فقدان أسنانه التي أثرت بشكل كبير على طريقة حديثه ونطقه للكلام الأمر الذي جعله ضحيةً للكثير من التعليقات السلبية.

دخل الشهراني المدرسة على الرغم من تأخره بسبب علاج المرض، غير أنه تمكن بمساعدة والدته من الحصول على شهادة الصف السادس، ثم دخل المعهد المهني في المملكة العربية السعودية وتعلم السكرتارية، إلى أن تخرج منه ثم عمل في إحدى الشركات الخاصة.

كم عمر اسطورة الرياض

ذكر أسطورة الرياض في وقت سابق بأن يبلغ من العمر 29 عامًا رغم أن طوله وملامح وجهه لا تعكس ذلك.

دانة القحطاني

دانة القحطاني كانت البنت الصغرى في الثلاثي الشهير "غناتي ودنا ودانة"، اللواتي حققن شعبية كبيرة في العامين الماضيين، قبل أن يغيبها الموت في عام 2019 عن عمر يناهز الـ9 سنوات.