فيديو صادم : مستأجر يحرق سحر وأعمال شيطانية في فندق فيرساتشي بدبي

كشفت إدارة فندق فيرساتشي، الذي يُعد من أشهر وأكثر فنادق دبي فخامة، عن تعاملها عدة مرات مع نزيل يمارس طقوسًا غريبة داخل شققها وغرفها متسببًا في تخريب ممتلكات الفندق ومعرضًا حياة النزلاء للخطر.

وذكر المدير التنفيذي الشريك لفندق فيرساتشي، منذر درويش لوسائل إعلام محلية في الإمارات بأن النزيل الذي يحمل جنسية دولة خليجية مجاورة مارس عدة مرات طقوسًا غريبة وتوثيقها في بث مباشر عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار درويش إلى أن النزيل عمل عدة مرات على تخريب شقة فارهة بالفندق وحاول إشعال النار فيها لولا أنظمة السلامة الداخلية التي حالت دون امتداد النيران وحمت الفندق من الحريق.

وقال درويش بأن هذا الشخص تحول إلى كابوس حقيقي للفندق منذ نحو شهرين، لدرجة أنه كان يتعمد إغلاق المدخل بسيارته ويهاجم الرواد والجيران، وحُرر ضده نحو 11 بلاغًا في مركز شرطة بر دبي.

وظهر النزيل في البث المباشر من داخل شقة فارهة في فندق فيرساتشي، وبرفقته امرأة أفاد بأنها شقيقته وشخص آخر بدا كرجل دين، وتحدث بطريقة غريبة عن سحر ودجل، ثم ادعى في فيديو آخر أن رجال أمن الفندق يحاولون مداهمة الشقة، فيما ظهر من الصوت في الخلفية أن الشرطة هي التي تحاول إيقافه.

وتمادى الشخص ذاته في مقاطع أخرى، لدرجة إشعال النار في أجزاء من الشقة بدعوى حرق سحر وأعمال شيطانية مهددًا حياة النزلاء للخطر، فضلًا عن التخريب المتعمد للأثاث ومحتوى الشقة الفارهة، والإساءة لمسؤولين بالفندق ونشر أرقام هواتفهم الشخصية عبر البث المباشر لمتابعيه.

وقال درويش أن إدارة الفندق حررت ضد الرجل الغريب 11 بلاغاً بمركز شرطة دبي، وأوقف سابقًا مرتين لأيام معدودة، لكنه كان يعود كل مرة أسوأ من سابقتها.

ولفت درويش إلى أن هذا الشخص استأجر إحدى شقق الفندق من مالكها منذ نحو عام، وبدأ يثير المشكلات منذ نحو ثلاثة أشهر، وتعدى على سكان وموظفين بشكل سافر.

وأكد درويش أن الشرطة كانت تأتي للفندق مرتين أو ثلاث مرات يوميًا، لحل مشاكله، وكان يبادر بالإبلاغ بنفسه، مسببًا لهم إزعاجًا بادعاءات غريبة، لافتًا إلى أنه فوجئ بسيل من المكالمات على هاتفه واكتشف أن هذا الشخص وضع رقم هاتفه في بث مباشر، مدعياً أن رجال أمن الفندق يتهجمون عليه.

وأوضح أن الشرطة اضطرت إلى كسر باب الشقة في ظل التخوف من رد فعله خصوصًا أنه حاول إشعال النار في المكان، بل وصل به الأمر إلى حد وضع لاصق على إنذار الحريق ما كان كفيلًا بإحداث كارثة لولا فعالية أنظمة السلامة، موضحًا أن أسرته بدأت تظهر في الفترة الأخيرة مع تكرار المشكلات والبلاغات.

وتابع أن الشقة دُمّرت إلى حد كبير، وآثار الحريق واضحة في المكان، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع صاحبها في ظل انتهاك قواعد وأنظمة السكن في فندق فيرساتشي، وأكد أنه عجز عن إخلائه رغم أن المستأجر لم يسدد الدفعة الأخيرة من الإيجار.