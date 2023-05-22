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منزل إيلي صعب في باريس يتعرض لمحاولة سرقة.. خطوات قليلة على نجاة خزنة المجوهرات

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 22 أيّار / مايو 2023 - 07:56
ايلي صعب
ايلي صعب

ألقت الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس القبض على ستة أشخاص بعد محاولتهم السطو على منزل المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب المتواجد في الدائرة السادسة بباريس.

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تفاصيل محاولة سرقة منزل ايلي صعب في باريس
 

تعرّض منزل المصمم "ايلي صعب" الى عملية سرقة في العاصمة الفرنسية باريس حيث وبحسب تقارير صحفية فرنسية، شعر واحد من جيران المصمم اللبنانية بحركة غير طبيعية داخل منزله ليقوم على الفور بإبلاغ الشرطة.

وتفاجأت السلطات الرسمية لدى وصولها الى المكان بوجود شخص يراقب الأجواء في المنطقة، ترقبًا لأصدقائه المتواجدين داخل شقة المصمم اللبناني بهدف السرقة.

كما لاحظ العناصر وجود شخص آخر عند نافذة منزل ايلي صعب المتواجدة في الطابق الثالث يقوم بالمراقبة أيضًا، ونفذّت الشرطة الفرنسية عملية تمشيط كاملة للمنطقة بهدف القاء القبض على كامل العصابة.
 

وخلال عملية المداهمة حاصرت الشرطة الفرنسية اللصوص في داخل الشقة الخاصة بالمصمم اللبناني وحاول أفراد العصابة الهرب لكن دون جدوى حيث تمكنت الشرطة من اقتحام الشقة والقبض عليهم.

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ونجحت الشرطة في اعتقالهم بالرغم من مقاومة البعض كما تبيّن أنهم قاموا بفتح جميع خزائن غرف النوم وأنهم كانوا على وشك فتح خزنة المجوهرات التي جاءوا لسرقتها.

وسيتم عرض اللصوص امام المدعي العام في فرنسا قبل اتخاذ اي قرار بشأنهم وانزال العقوبة اللازمة.

 

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