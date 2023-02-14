ابنة الأمير حمزة تغني لفضل شاكر .. استمع لصوتها العذب

البوابة - يواصل حساب يحمل اسم الأميرة هيا، الابنة الكبرى للأمير حمزة بن الحسين، في موقع "تويتر" نشر مقتطفات من حياتها الخاصة برفقة عائلتها وأصدقائها في المدرسة.

وشارك الحساب الذي يحمل اسم "الأميرة هيا بنت حمزة – Princess haya bint hzah" صورًا ومقاطع فيديو من مشاركة الأمير هيا في حفل افتتاح الأسبوع الدولي الذي أقامته مدرستها مؤخرًا.

وظهرت الأميرة هيا في إحدى الصور وهي تحمل علم الأردن وتتوسط زملائها في المدرسة الذين رفعوا أعلام بلادهم عاليًا.

الأميرة حمزة تغني لفضل شاكر

الأميرة هيا بنت حمزة في المدرسة في حفل افتتاح الأسبوع الدولي اليوم pic.twitter.com/qeiRfSyzx7 — Princesshayabinthzah (@Hayabinthamzah) February 14, 2023

كما شوهدت الأميرة هيا في مقطع فيديو تمت مشاركته عبر الحساب ذاته وهي تؤدي فقرة غنائية أمام زملائها في المدرسة خلال حفل الأسبوع الدولي.

وخطفت الأميرة هيا القلوب بصوتها العذب حين غنت كلمات أغنية "يا حبيبي" للفنان اللبناني فضل شاكر برفقة أحدهم الذي كان يعزف ألحان الأغنية عبر الجيتار.

وظهرت الأميرة هيا في مقطع الفيديو وهي تؤدي الأغنية بإحساسٍ عالٍ على الرغم من عدم إتقانها للغة العربية.

الأميرة هيا بنت حمزة في لاهاي

كما نشر حساب الأميرة هيا بنت حمزة في تويتر صورًا من مشاركتها في مؤتمر دولي شاركت به رفقة عدد من الطلاب في لاهاي، أنظار النشطاء إليها والذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

والأميرة هيا، هي ابنة الأمير حمزة بن الحسين، ولي عهد الأردن السابق الذي يخضع لإقامة جبرية في المملكة بأمر أخيه الملك عبدالله الثاني، على خلفية الأزمة التي عرفت إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.

ماذا تفعل ابنة الأمير حمزة بن الحسين في لاهاي؟

ونشرت الأميرة هيا بنت حمزة، صورًا جديدة لها على حسابها بتويتر أظهرتها في مؤتمر "THIMUN" الخامس والخمسين ـ نموذج لاهاي الدولي للأمم المتحدة، وهو أول مؤتمر مباشر منذ بداية الوباء.

وانضمت المجموعة المكونة من 16 طالبًا إلى أكثر من 2500 من أقرانهم من جميع أنحاء العالم.

الأميرة هيا بنت حمزة بن الحسين

الأميرة هيا هي الابنة الكبرى للأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، وولي عهد الأردن السابق.

والدتها هي الأميرة نور بنت عاصم بن نايف، الزوجة الأولى للأمير حمزة والتي انفصل عنها عام 2009.

الأمير حمزة بن الحسين

الاسم الكامل: حمزة بن الحسين بن طلال بن عبد الله

تاريخ الولادة: مواليد 29 مارس 1980

مكان الولادة: عمان – الأردن

الوالدة: الملكة نور الحسين

رابع أبناء الملك الحسين والأكبر من زوجته الرابعة الملكة نور الحسين

زواج الأمير حمزة الأول

في 29 أغسطس 2003، ارتبط الأمير حمزة من الأميرة نور بنت عاصم بنت نايف، حفيدة الملك عبد الله الأول، وأنجب منها الأميرة هيا (في 18 أبريل 2007).

انفصل الأمير حمزة عن الأميرة نور في عام 2009.

زواج الأمير حمزة الثاني

في 12 يناير 2012، تزوج الأمير حمزة بن الحسين من الكابتن الطيار بسمة العتوم وأنجبا الأمراء: