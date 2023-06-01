ابنة الأمير علي تخطف الأنظار في زفاف الأمير الحسين.. شاهدوا جمالها

البوابة - تنجح الأمير الجليلة بنت الأمير علي بن الحسين في لفت الأنظار لها بجمالها وعفويتها وأناقتها في كل ظهور علني تشارك به إلى جانب أفراد العائلة الهاشمية.

وضمن الاحتفالات المميزة التي تشهدها المملكة الأردنية الهاشمية بزواج ولي العهد الأمير الحسين على الأميرة رجوة، خطفت الأميرة الجليلة بنت علي الأنظار لها بإطلالتها الأنيقة.

الأميرة الجليلة في زفاف الأمير الحسين

وفي اللحظة التي ترجلت منها الأميرة الجليلة من المركبة أمام قصر زهران العامر لحضور مراسم الزفاف الملكي، اجتاحت صورها منصات التواصل الاجتماعي مرفقة بعبارات الإعجاب والغزل.

وأبدى مراقبو الحدث الملكي إعجابهم الشديد بالإطلالة التي اختارتها الأميرة الحسناء الجليلة بنت علي، حين أطلت بفستان من الأزرق السماوي.

وارتدت الأميرة الجليلة فستان من قماش الشيفون الذي انسدل بطريقة رائعة على جسدها مانحًا غياها مظهرًا أنثويًا راقيًا، فيما تميز بـ"كيب - Cape" انسدل من أكتافها باتجاخ الأرض.

أما على صعيد الشعر والمكياج، فقد اكتفت الأميرة الجليلة برفع شعرها بتسريحة ذيل الحصان -ponytail بخصلات متموجة، وطبقت مكياج ناعم أبرز جمال عينيها.

وشبة عدد من كبير من مراقبي الحدث الملكي إطلالة الأميرة الجليلة بالإطلالة التي اختارتها الأميرة إليزابيث، إبنه فيليب ملك بلجيكا وتشغل منصب دوقة برابانت، من دار ESSENTIEL ANTWERP في الزفاف الملكي الأردني.

ابنة الأمير علي تحتفل بتخرجها من المدرسة

احتفلت الأميرة الجليلة قبل أيام بتخرجها من مدرسة كينغز أكاديمي أكاديمي - King's Academy في محافظة مأدبا الأردنية.

وحظي ظهور الأميرة الحسناء الجليلة في حفل التخرج على اهتمام منقطع النظير من قبل معجبيها الذين حرصوا على تداول صورها بروب التخرج عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وحرص الأمير علي بن الحسين وزوجته الأميرة ريم العلي على حضور حفل تخرج ابنتهما الأميرة الجليلة التي تحتفل اليوم بانتهاء مرحلة التعليم المدرسي وبدء فصل جديد في حياتها.

وشوهد الأمير علي وهو يبارك لابنته الأميرة الجليلة ويقبلها على رأسها تعبيرًا منه على شعوره بالفخر والإنجاز على ما قامت به ابنته في مراحل دراستها الثانوية.

كما شوهدت الأميرة ريم العلي في حفل التخرج بالقرب من ابنتها وقد بدت عليها علامات الفرح والفخر.

الأميرة الجليلة بنت علي

ولدت الأميرة الجليلة في 16 سبتمبر 2005.

تبلغ من العمر 18 عامًا

تسمية الأميرة الجليلة بنت علي

وكان الأمير علي بن الحسين قد كشف في لقاء متلفز مع الإعلامية علا الفارس بأنه اختار لابنته اسم الجليلة تيمنًا باسم الأميرة جليلة بنت علي بن الحسين أصغر بنات الملك علي بن الحسين آخر ملوك المملكة الحجازية الهاشمية.

وذكر الأمير علي بن الحسين خلال اللقاء بأن شقيقته الأميرة هيا قد اختارت لابنتها أيضًا اسم الجليلة لنفس السبب الذي دفعه لاختيار هذا الاسم.