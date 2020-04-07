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ابنة رجل أعمال سعودي تشتري "سلعًا" بكميات كبيرة.. وترد: "أريد تأمين ولدي"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 07 نيسان / أبريل 2020 - 09:19
أفنان الباتل
أفنان الباتل

تعرضت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي أفنان الباتل وابنة رجل الأعمال سليمان الباتل لهجوم حاد بعد نشرها مقاطع فيديو وهي تشتري سلعًا ومواد تموينية بعد ساعات من صدور قرار فرض حظر التَجوال الكامل في 9 مدن سعودية كبرى.

وظهرت أفنان في الفيديو وهي تحرص على تخزين السلع المُخصصة للأطفال مثل الحليب والحفاضات مما عرضها لانتقادات حادة فيما اتهما البعض بـ"الجشع".

وقالت أفنان في المقطع: "الوضع يحتاج عربية يلا بكفي عشان أخزن، بأمن وليدي".

ودشن روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وسم "#أفنان_الباتل_الجشعة" للتعبير عن استيائهم من تصرفها وبث الخوف في نفوس الأمهات وبأن عليهم الإسراع والذهاب للتبضع قبل فرض الحظر.

فيما اعتبر البعض ما قامت به أفنان يسيء لبلادها خاصة وأن السلع الأساسية والمتعلقة باحتياجات الأطفال متوفرة بكثرة في الأسواق والصيدليات ولا يوجد هناك داعٍ لتخزينها بكميات كبيرة.

ولم تكن المرة الأولى التي يشن فيها السعوديون حملة ضد أفنان الباتل، فقد طالبوا مرارًا بإغلاق حسابها وحظره بعدما اتهموها بأن إعلاناتها مُضللة.

يُذكر أن السعودية أفنان الباتل، تخرجت من جامعة الإمام محمد بن سعود في العاصمة الرياض بتخصص اللغات والترجمة.

ويصل سعر الإعلان الواحد في صفحة أفنان الباتل إلى 4 آلاف ريال سعودي (ما يعادل ألف دولار)، وخصصت فريقًا محترفًا ليدير لها موقعها، كما أصبحت تملك أحد شركات الدعاية والإعلان، إضافة إلى الفلل والسيارات الفارهة والسفر إلى مختلف دول العالم.

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