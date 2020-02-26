ابن رونالدو يقتحم عالم السوشال ميديا.. والبداية بـ800 ألف متابع!

دشن "جونيور"، ابن النجم البرتغالي لكرة القدم "كريستيانو رونالدو" صفحته الرسمية على تطبيق "إنستغرام".

وافتتح "جونيور" (9 سنوات) حسابه بمقطع فيديو "ترحيبي" قدم فيه نفسه للعالم بثلاث لغات باللغات الإنجليزية والإسبانية والإيطالية.

وقال مُبتسمًا في الفيديو: "مرحبا شباب، هذا هو حسابي الجديد في Instagram. اتمنى ان تستمتعوا".

وخلال 12 ساعة فقط من بداية الترويج وصل عدد المتابعين إلى 800 ألف شخص حول العالم.

وبعد مقطع الفيديو، نشر "جونيور" صورتين الأولى تجمعه بوالده وأشقائه داخل الجاكوزي والثانية مع خطيبة "رونالدو" عارضة الأزياء الإسبانية "جورجينا رودريجيز".

يذكر أن "جونيور رونالدو" يلعب في فريق الأشبال لنادي يوفنتوس، ويبدو أنه ورث عن أبيه مهارة هز شباك الفرق المنافسة فوق المستطيل الأخضر، وتحطيم الأرقام القياسية الواحدة تلو الأخرى في عالم الساحرة المستديرة.

فقد ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن "جونيور"، نجح في تحقيق سجل تهديفي أكثر من رائع مع فريق يوفنتوس الإيطالي تحت تسع سنوات، وأضافت أنه يسير على خطى والده رغم أن الطريق مازال طويلًا أمامه ليصبح مثل النجم البرتغالي.

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