احتجاج من نوع آخر.. الرجل العنكبوت يتسلق أعلى مبنى تضامنًا مع المتقاعدين

قرر أيقونة التسلق الحرّ الذي يعرف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي" المشاركة في الاحتجاجات التي أطلقتها مجموعة من المتقاعدين الفرنسيين ضد نظام التقاعد في بلادهم.

وقام "آلان روبير" (57 عامًا) بتسلق من برج توتال المؤلف من 48 طابق ويقع في حي "لا ديفونس" بالعاصمة الفرنسية باريس، لإظهار تضامنه مع المحتجين.

Retraites: le "Spiderman français" Alain Robert escalade la tour Total de La Défense en soutien aux grévistes pic.twitter.com/gRVnDluEM7 — BFMTV (@BFMTV) January 13, 2020

ورفع "روبير" يديه عاليًا بعد أن أكمل تسلق المبنى البالغ ارتفاعه 187 مترًا للمرة التاسعة في حياته المتهورة.

وقال "روبير" لوكالات الأنباء بعد إنهاء مغامرته الخطرة: "أحاول استغلال شهرتي في شيء أجده ذا معنى، أنا قلق جدًا من خطط إصلاح المعاشات فالرعاة يعطونني المال فقط إذا تسلقت".

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وكان "روبير" قد تسلق أكثر من مئة مبنى منها جسر جولدن جيت في سان فرانسيسكو وأطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي.

وعادة ما يتسلق روبير دون الحصول على تصاريح واعتقلته السلطات في عدة مناسبات. وهو يتسلق دون أحزمة أمان مستخدما يديه فقط وحذاء للتسلق وحقيبة من مسحوق الطباشير لمسح العرق.

يذكر أن فرنسا تشهد منذ ما يزيد على شهر إضرابات واحتجاجات بسبب مسعى الرئيس "إيمانويل ماكرون" لإصلاح نظام المعاشات.

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