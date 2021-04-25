اختفاء غواصة أندونيسية على متنها 53 فرداً من القوات البحرية

في واقعة غريبة ومقلقة، اختفت غواصة إندونيسية تابعة للبحرية صباح يوم الأربعاء وعلى متنها 53 فرداً من القوات البحرية، قبالة ساحل بالي، وذلك خلال تدريبات على إطلاق الصواريخ وعلى بعد 60 ميلاً شمال "جزيرة المنتجع".

قال القائد العسكري " هادي تججانتو"، إن السلطات اُخطرت بوجود خطب ما على الغواصة كيه آر نانجالا 402، قبل فقدان التواصل مع الغواصة، كما قال: "لا زلنا نبحث في مياه بالي على بعد 60 ميلاً عن 53 شخصاً".

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، سرعان ما أطلقت السلطات عملية بحث موسعة عن الغواصة المفقودة تشمل عشرات السفن، بما في ذلك سفينة استطلاع، كما طلبت إندونيسيا المساعدة من أستراليا وسنغافورة في عملية البحث والاستعانة بما تملكه من غواصات إنقاذ.

يجدر بالذكر أنه كان من المقرر مباشرة الغواصة المفقودة ألمانية الصنع، تدريباتها يوم الخميس وفي حضور كل من القائد العسكري "تجيجانتو" وقادة عسكريون آخرين.

هذا ولا تزال عملية البحث مستمرة حتى تلك اللحظة، وقد أشارت التقارير إلى اعتقاد البحرية أن الغواصة قد غرقت على عمق حوالي 700-750 متراً، كما ذُكر أن طائرة هليكوبتر رصدت بقعة نفطية بالقرب من نقطة انطلاق الغواصة.

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