ارتفاع حدة العنصرية ضد الصينيين بالعالم بسبب "كورونا".. آخرها في مصر!

مع توالي الأنباء المُرعبة عن تفشي فايروس "كورونا المُستجد" الذي أودى بحياة الآلاف حول العالم منذ اللحظة الأولى التي ظهر فيها منتصف ديسمبر الماضي، ازداد الخوف وارتفع منسوب العنصرية ضد الجنسيات الآسيوية وتحديدًا الصينية.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي العديد من الحوادث والمواقف التي توثق التنمر الذي يعيشه الآسيويين في بعض الدول بالوقت الذي ساهمت بعض وسائل الإعلام بتعزيز هذه النظرة عبر نشر مقاطع فيديو وصور "مغلوطة" حول الثقافة الصينية.

فيديو

شاهد.. أشخاص يسخرون من صيني بسبب فيروس #كورونا في مصر pic.twitter.com/xEgSKjvt68 — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 9, 2020

آخر هذه المواقف وقعت في مصر حين تعرض شاب صيني للتنمر بإحدى الطرق الرئيسية بالعاصمة القاهرة، إذ سخر منه البعض بقولهم: "كورونا كورونا"، وذلك بعدما ترك السائق التابع لإحدى شركات النقل الخاصة سيارته لينزل منها الشاب الصيني، خوفًا من إصابته بالفيروس، ما عرّض الشاب لمضايقات حادة من السائقين كونه يحمل الجنسية الصينية.

وطالب متابعون بتوقيف كل من أساء إلى الشاب الصيني، منتقدين عنصرية البعض.

شباب مصريون يعتذرون

قالت الإعلامية الصينية "فيحاء وانغ" إنها التقت الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر.

وقالت في فيديو عبر صفحتها: "مساء الخير أصدقائي الأعزاء قبل قليل، التقيت مع الشاب الصيني الذي تعرض للتنمر بسبب كورونا وسط الطريق الدائري بالقاهرة، حيث عبر العديد من الأصدقاء المصريين عن اعتذارهم عن ما حدث، نحن إخوان في الإنسانية وكان هذا النوع من الظواهر نادرًا، ندعو الجميع إلى الوقوف معا من أجل مكافحة الفيروس والحفظ من كل سوء وشر".

وقالت له فتاة مصرية مقدمة له باقة من الورود: "نعتذر لك عن هذا الفل، وهذا ليس من عادتنا، ونتمنى لك إقامة سعيدة في مصر".

يذكر أن وزارة الصحة المصرية قد أعلنت الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 59 حالة.

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