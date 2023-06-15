استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية في العالم.. لن تصدق الصور!

البوابة - سجلت مجموعة من أطباء الجيش السريلانكي رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس باستئصال أكبر حصوة في الكلى في العالم، متجاوزة الرقم القياسي السابق الذي سجله الأطباء الهنود في عام 2004.

ووفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن طول الحصوة، التي تمت إزالتها مطلع شهر يونيو الجاري في مستشفى الجيش في كولومبو، يبلغ 13.372 سم وتزن حوالي 801 جرامًا.

وذكرت الموسوعة بأن الرقم القياسي السابق سُجل في الهند عام 2004، حين استأصل الأطباء حصوة طولها 13 سم وتزن 620 جرامًا، في حين تم الإبلاغ عن أثقل حصوات الكلى سجلت في باكستان عام 2008 حين استأصل الأطباء حصوة تزن 620 جرامًا.

وحول الرقم القياسي المسجل في سريلانكا، قالت الموسوعة: "يبلغ طول أكبر حصوة كلى في العالم حوالي 13.372 سم (5.264 بوصة)، وتمت إزالتها من كانيستوس كونغي (سريلانكا) في كولومبو، سريلانكا، في 1 يونيو 2023."

وتعليقًا على العملية الجراحية، قال استشاري جراحة المسالك البولية المقدم الدكتور ك.سوثارشان، رئيس وحدة المسالك البولية في المستشفى، بأنه أجرى العملية بقيادة النقيب الدكتور دبليو بي إس سي باثيراتنا والدكتور ثاماشا بريماثيلاكا.

من جهته، قال المريض بأنه كان يعاني من آلام في البطن منذ عام 2020 وأن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم لم تساعده في تخفيف الألم.

وأضاف: "لقد طُلب مني الخضوع لعملية جراحية بعد إجراء مسح ضوئي مؤخرًا، أشعر أنني طبيعي الآن".

يذكر أن الحصى عبارة عن ترسبات تتكون عندما تتبلور المعادن والأملاح في الكلى لأنها تقوم بتصفية الدم.

يمكن أن تسبب حركة الحصوات ألمًا مبرحًا، مما يتطلب جراحة إذا كانت كبيرة جدًا وتعثرت.

