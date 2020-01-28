"اعتبريه مات".. نجمة "سناب شات" سعودية تحتفل بطلاقها بالفستان الأبيض

أثارت نجمة موقع التواصل "سناب شات" السعودية أميرة الناصر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعد احتفالها بطلاقها من زوجها.

ونشرت أمير مقطع فيديو وهي تحتفل بطلاقها من زوجها السابق مشعل والذي جمعتهما قصة حب كبيرة، مرتدية فستانًا أبيض، والذي من المفترض أن ترتديه في حفل ذكرى زواجها إلا أنها قررت ارتداءه في هذا اليوم.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر



هاشتاق مرفوع حول حفل طلاق أميرة الناصر، والتي ظهرت بإسمها هاشتاقات عديدة مؤخرًا، جميعها مرفوعة. pic.twitter.com/YJdtNdEByQ — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) January 26, 2020

وقالت أميرة التي في مقطع الفيديو إنها ارتدت فستانها من تصميم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

#حفل_طلاق_اميره_الناصر



من الآخر اللي تحتفل بطلاقها وتسوي فيها ما همني وفكه منه

هذي أكثر وحده مغبونه ومنقهره .. يعني بلاش تصنع والمسألة واضحه .. أحفظوا كرامتكم أقرفتونا بتصرفاتكم الغبية .. 😬 pic.twitter.com/BDT6pFOE6a — حنان |🌻. (@Ss_jj80) January 27, 2020

وأضافت أنها قامت بذلك حتى تثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان غاليًا، وأنه يجب اعتبار هذا الشخص ميتًا فور الطلاق.

فستانها ذكرني بالفساتين الي عند الخياط الي ماندري حقت مين😅🤣🤣##حفل_طلاق_اميره_الناصر pic.twitter.com/kBbOlpvGRK — ريم العنزي (@Queen77v) January 27, 2020

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف أميرة بين من اتهمها بالسعي وراء الشهرة على حساب حياتها الشخصية، وبين من أيدها على تصرفها مؤكدين لها أن الحياة لا تتوقف عند أحدهم.

يذكر أن أميرة الناصر هي إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتفاعل مع المتابعين من خلال بث فيديوهات مباشرة، وكانت قد نشرت قصة حبها مع زوجها وأنها تكللت في النهاية بالزواج لتصدم الجمهور بخبر طلاقها.

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