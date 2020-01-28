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"اعتبريه مات".. نجمة "سناب شات" سعودية تحتفل بطلاقها بالفستان الأبيض

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 28 كانون الثّاني / يناير 2020 - 06:36
أميرة الناصر
أميرة الناصر

أثارت نجمة موقع التواصل "سناب شات" السعودية أميرة الناصر ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تصدر اسمها قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل" بعد احتفالها بطلاقها من زوجها.

ونشرت أمير مقطع فيديو وهي تحتفل بطلاقها من زوجها السابق مشعل والذي جمعتهما قصة حب كبيرة، مرتدية فستانًا أبيض، والذي من المفترض أن ترتديه في حفل ذكرى زواجها إلا أنها قررت ارتداءه في هذا اليوم.

وقالت أميرة التي في مقطع الفيديو إنها ارتدت فستانها من تصميم عبد الله المعروف في حفر الباطن، والذي صممه لها لارتدائه في حفل ذكرى زواجها مع زوجها مشعل، ولكنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.

وأضافت أنها قامت بذلك حتى تثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان غاليًا، وأنه يجب اعتبار هذا الشخص ميتًا فور الطلاق.

وكعادتهم، انقسمت آراء المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي حول تصرف أميرة بين من اتهمها بالسعي وراء الشهرة على حساب حياتها الشخصية، وبين من أيدها على تصرفها مؤكدين لها أن الحياة لا تتوقف عند أحدهم.

يذكر أن أميرة الناصر هي إحدى نجمات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتفاعل مع المتابعين من خلال بث فيديوهات مباشرة، وكانت قد نشرت قصة حبها مع زوجها وأنها تكللت في النهاية بالزواج لتصدم الجمهور بخبر طلاقها.

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