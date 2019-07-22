اعتراف صادم من امرأة مجهولة.. "لم أغسل الوسائد منذ 10 سنوات"

كم مرة تغسلين الوسائد؟ هذا هو السؤال الذي ترغب هذه السيدة في معرفة إجابته، بعد أن علمت ضرورة تنظيف الوسائد بشكل منتظم.

في منشور على أحد المنتديات المُغلقة على الإنترنت، اعترفت سيدة لم تكشف عن هويتها بأنها تملك وسائدها منذ 10 سنوات تقريبًا ولم تغسلها بالكامل ولو مرة واحدة طوال ذلك الوقت.

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وفي منشورها على موقع "مومز نيت/Mumsnet" قالت السيدة: "خلال السنوات الماضية، كنت أعاني من بقع على وجهي، وحاولت التخلص منها باستخدام الكريمات، وشرب الكثير من الماء، وقمت بغسل أغطية الوسائد مرات عديدة، لكنني أدركت أن المشكلة في عدم غسلي للوسائد منذ اشتريتها قبل 10 أعوام".

وأضافت: "على أي حال أنا أخطط لشراء وسائد جديدة، لأنني أشعر بالخجل من ذلك، لكنني أعتقد أنني لست الوحيدة التي لا تغسل وسائدها.. كم مرة تغسلين وسائدك؟".

وأثار هذا المنشور موجة من الجدل بين مستخدمي الموقع، واختلف المعلقون على الجواب الصحيح لهذا السؤال، وقال البعض إنهم يغسلون وسائدهم كل 6 أشهر، في حين يرى الكثيرون أن من الضروري غسل الوسائد مرة واحدة في العام.

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فيما اعترفت إحدى المستخدمات أنها لم يسبق لها غسل وسائدها.

وفقًا لمجلة غود هاوس كيبنغ، يجب غسل الوسائد مرة واحدة كل 3 إلى 6 أشهر، ويجب التخلص منها كل عامين.

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