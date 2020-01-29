اعتراف ملك بلجيكا السابق بأبوته لامرأة خمسينية يفتح جراح طليقة ملك ماليزيا السابق.. هكذا علقت!

دفع اعتراف ملك بلجيكا السابق "ألبرت الثاني" بأبوته لامرأة ولدت من علاقة غرامية، بعد أن أُجبر على إجراء اختبار الحمض النووي، طليقة العاهل الماليزي السابق السلطان محمد الخامس الى التعليق على القضية.
ونشرت ملكة جمال موسكو السابقة "أوكسانا فوفودينا" صورة بخاصية "القصص-Stories" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" صورة من موقع "بي بي سي" الإخباري الذي يعلن نبأ اعتراف "ألبرت الثاني" بأبوته للفنانة البلجيكية "دلفين بويل" (51 عامًا) بعد علاقة خارج إطار الزواج في ستينيات القرن الماضي، وذلك بعد أن كشف اختبار للحمض النووي أمرت به المحكمة، ذلك الأمر.
وكتبت "أوكسانا" على الصورة غاضبة: "شخص آخر غير مسؤول يهتم فقط بأمواله" في إشارة الى طليقها الذي يرفض الإعتراف بأبوته لطفله (ليون).
وكانت "أوكسانا"، التي اختارت اسم ريحانة منذ دخولها للدين الإسلامي بعد زواجها من السلطان الماليزي، عرض على السلطان الماليزي إجراء اختبار الحمض النووي لإثبات نسب ابنها وهو ما تحاول الوصول إليه من خلال إجراءات قانونية في محكمة روسية.
وفي الوقت الذي تحرص فيه "أوكسانا" على إثبات نسب ابنها من خلال نشر صور توضح الشبه الكبير بينه وبين والده، لا زال العاهل الماليزي يقول:"لا أشعر أن (الطفل) يشبهني، زواجي منها كان أكبر خطأ في حياتي".
كما طالبت "أوكسانا" عبر المحكمة تعويضًا ونفقة شهرية لها ولطفلها وصفها الملك السابق بـ"الفلكية"، حيث تسعى للحصول على شقة تبلغ كلفتها 1.2 مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار أميركي تقريبًا) في موسكو، وأخرى في لندن بقيمة ثمانية ملايين جنيه إسترليني (نحو 10 ملايين دولار)، بالإضافة إلى نفقة شهرية قدرها 24 ألف جنيه إسترليني (29.5 ألف دولار) لتغطية مصروفات ابنهما.
Selepas pertemuan pertama, saya dan bakal suami meneruskan komunikasi melalui telefon setiap hari. Kami ingin berjumpa sekali lagi tetapi terlalu susah disebabkan kontrak peragawati saya, dan juga kerana kami berdua tinggal berjauhan. Saya juga diberi kontrak satu tahun di luar Russia oleh sebuah syarikat yang terkenal untuk berkerja sama dengan syarikat tersebut. Menurut kontrak ini saya terpaksa berpindah ke New York. Pada masa itu, bakal suami saya amat kecewa dan meminta saya supaya tidak membuat sebarang keputusan selagi tidak berjumpa sekali lagi. Kemudian saya mendapat jemputan untuk pergi ke Malaysia bersama ibu dan bapa saya. Jadi saya menerima jemputan itu dan pergi ke sana dengan ibu saya. Kami amat terpesona apabila melihat sendiri negara ini dan saya telah jatuh cinta dengan negara Malaysia. Saya tidak akan melupakan malam yang amat romantis apabila bakal suami saya meluahkan perasaanya dan memberitahu yang dia telah jatuh cinta kepada saya pada kali pertama kami bertemu. Dia juga memberitahu yang dia amat menyenangi dengan saya dan ingin saya menjadi suri hatinya. Maka, itulah permulaan cerita cinta kami. Malaysia adalah tanah tumpah anak saya dan dengan adanya anak ini, saya tahu saya telah membuat pilihan yang amat tepat. Alhamdulillah
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