اعتقال امرأة وتغريمها 1000 دولار لتسلقها جبل راشمور 

ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على امرأة لتسلقها النصب التذكاري الوطني لجبل رشمور الواقع بالقرب من كيستون بولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية.



وكشفت السلطات الأمريكية إن "ألكساندريا إنكونترو" قامت تسلق تمثال الجرانيت الضخم يوم الجمعة الماضي دون استخدام الحبل ووصلت الى ارتفاع 15 قدم.

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وبعد أن تمكنت ضابطة فيدرالية وأحد حراس النصب التذكاري بإقناعها للنزول تم تقييد يديها وإلقاء القبض عليها.



ومثلت إنكونترو، من أوماها أكبر مدن ولاية نبراسكا الأمريكية، يوم الاثنين الماضي أمام محكمة رابيد سيتي الفيدرالية، حيث اعترفت بأنها مذنبة بتسلق النصب.

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وقد أقرت المحكمة بتغريم "إنكونترو" 1000 دولار أمريكي كغرامة مالية لأن تسلق هذا الجبل غير قانوني.



جبل راشمور

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يعتبر جبل راشمور هو نصب تذكاري لأوجه أربع رؤساء أمريكيين منحوت في الجرانيت بارتفاع 60 قدمًا (18 م)، وهم جورج واشنطن، توماس جيفرسون، ثيودور روزفلت وأبراهام لينكون.



وأشرف على أعمال النحت قتزن بورغلم (Gutzon Borglum) وابنه لينكولن بورغلم (Lincoln Borglum).



يُقدّر عدد زوار النصب بمليوني زائر سنويًا، وهو قائم منذ عام 1941 بعدما يقارب 14 سنة من النحت والبناء، أعاقها في البدايات الكثير من مشكلات التمويل.



تم اختيار هذه الشخصيات لتكون رمزًا وطنيًا، ويمثلون ولادة الأمة الأمريكية ونموها وتنميتها واستمراريتها، إذ يرمز كل رئيس منهم لإحدى هذه الصفات، وقد ساعدت الفكرة فعلًا على جعل السياحة ثاني أهم الصناعات في الولاية.

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