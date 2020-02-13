اعتقال سائحة بريطانية في المالديف لارتدائها "البكيني".. ورئيس الشرطة يعتذر

اعتقلت شرطة المالديف سائحة بريطانية لارتدائها ملابس البحر "بكيني" على شاطئ البحر.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها موقع "ديلي ميل" البريطانية السائحة وهي تتعرض للاعتداء من قِبل 3 رجال شرطة أثناء اعتقالها ويحاولون وضع الأصفاد في يديها بينما كانت تصرخ قائلة "إنه هجوم جنسي".

وقام رجل آخر بتغطية جزء من جسدها بمنشفة أثناء نقلها لمركز الشرطة، ووجهت لها تهمة "الظهور بطريقة غير لائقة".

وأشارت الصحيفة الى أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو تدعى "سيسيليا جاسترزيمبسكا" وتبلغ من العمر 26 عامًا، وبأن حادثة الاعتقال وقعت في جزيرة مافوشي.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، قدم رئيس شرطة المنطقة اعتذاره.

وقال مفوض الشرطة محمد حميد في بيان رسمي: "قام ضباطنا بتقييد السائحة، ويبدو أنهم تعاملوا معها بشكل سيء.. أعتذر للسائحة والجمهور عن هذا.. فتحنا تحقيقا في هذه المسألة".

Press Statement: PMC/2020/05 regarding the incident that occurred between a tourist and police at Maafushi island on 6th of February 2020.#MPSPressStatement#FuluhungeNoosBayaan#MPSNoosBayaan pic.twitter.com/JWpy35emUj — Maldives Police (@PoliceMv) February 7, 2020

وتنصح بريطانيا رعاياها ممن يرغبون بزيارة المالديف بأن يكونوا "مراعين لمعايير الملابس المحلية" في البلد المسلم.

يذكر أن السلطات في المالديف كانت في السابق تجبر السياح على البقاء في الجزر لاسياحية المنفصلة عن السكان المحليين، ولكن في السنوات الأخيرة سمحت لهم بالابقاء في الجزر المأهولة بالسكان مع احترام الذوق العام في الملابس خاصة أثناء التجول في الشوارع العامة.

كما يمكن للسياح ارتداء ملابس السباحة مثل الـ"بيكيني" في المنتجعات ولكنهم يخضعون لقواعد اللباس المحلية في أماكن أخرى.

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