اعتقدوا أنه يشفي من "كورونا".. وفاة 16 شخصًا تسممًا بالكحول المغشوشة

في ظل عدم التوصل إلى علاج نهائي لمرض "كوفيد-19" الناجم عن فيروس "كورونا" المُستجد، يلجأ البعض إلى العديد من الممارسات الخاطئة لاعتقادهم أنها فعالة في التقليل من فرص الإصابة بالفيروس المستجد، ما يعرض حياتهم للخطر أو حتى تحصد المزيد من الضحايا وآخرها ما حدث في بيرو.

وكشفت وكالة الأنباء البيروفية "أندينا" أن 16 شخص لقوا حتفهم في منطقة نائية في بيرو عقب تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة اعتقدوا أنها "تمنع" الإصابة بالفيروس المميت.

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وقالت الوكالة بأن الحادثة وقعت يوم الجمعة الماضيـ 28 مارس الماضي في منطقة هوانكافيليكا، على بعد 400 كيلومتر جنوب شرقي العاصمة ليما.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية بأنه جرى إدخال هؤلاء المرضى مستشفى ليركاي في 28 مارس بعدما شربوا الكحول من أجل منع الإصابة بفيروس "كورونا"، الأمر الذي أدى إلى وفاة 16 شخصًا.

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وأوضحت الوكالة أن الشرطة "صادرت المشروبات الكحولية" التي كانت تبيعها "مؤسسة ذات سمعة مشكوك فيها".

وأشارت الحكومة الإقليمية إلى أن "الأعراض التي ظهرت لدى المتوفين كانت أعراض تسمم".

يذكر أن حادثة مشابهة وقعت أيضًا في إيران حينما لقي 12 شخصًا حتفهم تسممًا بمادة الميثانول، بعد انتشار إشاعات بأن تناول الكحول يساعد في الشفاء من فيروس "كورونا".

وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية بوفاة عشرين شخصًا في محافظة خوزستان (جنوب غربي إيران)، وسبعة في محافظة ألبرز؛ جراء تناول مشروبات كحولية مغشوشة.

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