اغتصاب جماعي لسيدة في عالم ميتاڤيرس الافتراضي

زعمت سيدة بريطانية تعرضها لاغتصابٍ جماعي من قِبل 4 رجال افتراضيين بعد 60 ثانية من انضمامها لعالم "ميتاڤيرس" الافتراضي.

وقالت "نينا جين باتيل" بأن صورتها الرمزية في العالم الافتراضي عاشت تجربة مروّعة من قِبل 4 رجال تناوبوا على إيذائها جسديًا واغتصابها جماعيًا والتقاط صور لها.

ونشرت "نينا" تجربتها المروّعة على موقع Medium، مُدعية أن كل ذلك حدث في غضون ثوانٍ من دخولها العالم الافتراضي.

وقالت: "في غضون 60 ثانية من الانضمام، تعرضت للمضايقات اللفظية والجنسية من قبل 3-4 شخصيات رمزية من الذكور، بأصوات ذكور، قاموا باغتصاب الصورة الرمزية الخاصة بي والتقاط صور مروعة.

كما ذكرت السيدة البالغة من العمر 43 عامًا بأنها شاهدت الطريقة التي تعرضت صورتها الرمزية "الأفاتار" للاغتصاب الجنسي وتصويرها بطريقة بشعة ثم أرسلوا الصور لها مرفقة بتعليق:"لا تتظاهر بأنك لم تحبه".

ووصفت "نينا" التجربة بأنها "مروّعة وحدثت بسرعة كبيرة، قبل حتى أن أفكر باستخدام ميزة الأمان لأن التجربة برمتها حدثت بسرعة كبيرة، لقد كان كابوس".

وذكرت بأن العالم الافتراضي يمنح المستخدم إحساسًا بالانغماس، إذ تم تصميم الواقع الافتراضي بشكل أساسي بحيث لا يستطيع العقل والجسم التفريق بين التجارب الافتراضية والواقعية، بشكل ما، كانت استجابتي الفسيولوجية والنفسية تبدو كما لو أنها حدثت في الواقع".

وقالت لصحيفة ديلي ميل إنها قامت على الفور بنزع سماعاتها لإنهاء اللقاء وهي تعاني من القلق منذ ذلك الحين، وذكرت بأن الكثيرين أخبروها بتغيير رمزها الافتراضي بطريقة غير أنثوية.

وبعد انتشار قصة الاغتصاب على مواقع التواصل الاجتماعي شكك عدد من النشطاء بحقيقة التفاصيل وبأنها مجرد أوهام كاذبة.

وأثارت تجربة "نينا" استجابة من ميتاڤيرس ، الذي ذكر أنه قد يتم وضع عقبات تقنية لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

وقال متحدث باسم ميتاڤيرس : "نأسف لسماع حدوث ذلك، نريد أن يتمتع كل شخص في Horizon Venues بتجربة إيجابية، وأن يجد بسهولة أدوات الأمان التي يمكن أن تساعد في مثل هذا الموقف - ومساعدتنا في التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة".

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