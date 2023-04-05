افتتاح مسجد الراحل عادل التويجري وشقيقه برفع الأذان لأول مرة

البوابة - افتتح مسجد الإعلامي الكروي الراحل عادل التويجري يوم الثلاثاء بحضور عدد من المسؤولين الرياضيين ولاعبي كرة القدم المعتزليين وذلك بعد مرور عامين على وفاته.

واكتملت أعمال مشروع بناء مسجد عادل التويجري بعدما دشنت جمعية "مساجد على الطرقات" حملة شعبية بدأت في مايو 2021 وانتهت قبل نحو شهرين.

ونجحت الجمعية في جمع تبرعات وصلت لـ مليونين و800 ألف ريال سعودي قدمها نحو 33 ألف مبادر.

ويقع مسجد عادل التويجري على الطريق بين الرياض والقصيم وعلى مساحة 670 متر مكعب ويتسع لـ285 مصلي ومصلية.

أما من ناحية الموقع فقد تم تدشين المسجد على الطريق العام بين العاصمة السعودية الرياض والقصيم، ويبعد عن محافظة المجمعة 30 دقيقة.

محمد التويجري يرفع الأذان

وبعد افتتاح المسجد، رفع شقيق الإعلامي الراحل التويجري، محمد، الأذان لأول مرة داخل أركانه في مشهدٍ أثار تفاعل واسع لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

اول اذان في مسجد #عادل_التويجري اليوم في الرياض بصوت شقيقه محمد التويجري .. الله يرحمك يا ابوغيداء 🤲

موقع المسجد 👈 https://t.co/6f8k2d85VX pic.twitter.com/D2Vd3rmMTg — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) April 4, 2023

افتتح اليوم مسجد الإعلامي الراحل #عادل_التويجري على طريق الرياض - المجمعة بحضور إعلاميين ورياضيين .. وشقيقه محمد التويجري يرفع اذان أول صلاة في المسجد#أكشن_مع_وليد⁩

مجانًا وبدون اشتراك على شاهد

⁦https://t.co/wlLYDrcVpW⁩

⁦#Shahid⁩

⁦#MBCAction⁩⁩ pic.twitter.com/pHUm4UAYCi — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 4, 2023

موقع مسجد عادل التويجري

https://bit.ly/3KauBam

من هو عادل التويجري

اسمه الكامل: عادل محمد التويجري

عادل محمد التويجري تاريخ الولادة: 6 أكتوبر 1981

6 أكتوبر 1981 تاريخ الوفاة: 8 مايو 2021

8 مايو 2021 المهنة: إعلامي وصحفي وناقد سعودي مُختص بالشأن الرياضي

عادل التويجري والإعلام

اقتحم التويجري عالم الإعلام الرياضي منذ 20 عامًا، تدرج خلالها في العديد من المناصب ومنها:

ناقد رياضي في برنامج "أكشن يا دوري

رئيس المركز الإعلامي لـ"رالي حائل"

عضو مجلس إدارة نادي الهلال

مدير المركز الإعلامي في نادي الهلال

سبب وفاة عادل التويجري

تعرض التويجري لسكتة قلبية أدت إلى وفاته يوم السبت 8 مايو 2021 في مستشفى السند في العاصمة السعودية الرياض، عن عمر 39 عامًا.

آخر ظهور لعادل التويجري

حل التويجري ضيفًا على برنامج "الدوري مع وليد" يوم الجمعة السابق لوفاته، علق خلاله على فوز نادي الهلال أمام الشباب بنتيجة 5-1، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2020-2021.