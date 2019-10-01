اكتشاف مخطوطة ألمانية قديمة تكشف تعرض "ليوناردو دافنشي" للتنمر (صورة)

عُثر على مخطوطة ألمانية غامضة تبين تعرض الرسام العالمي "ليوناردو دا فينشي" للتنمر من قِبل الفنانين الآخريين بسبب أنه أصهب (من أصحاب الشعر الأحمر) وبسبب ميوله الجنسية المثلية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن المؤلف "سيمون هيويت" عثر على مخطوطة غامضة في برلين كانت موجودة منذ فترة طويلة، ولكن لم يلتفت إليها أي أحد من الباحثين من قبل، وتعود للعام 1495 تشير إلى "دافنشي" بشكل ساخر من شعره الأحمر ومن ميوله الجنسية حيث كان مثليًا.

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وسوف تُنشر تلك المخطوطة التي تكشف تعرض صاحب اللوحة الأشهر عالميًا "الموناليزا" للتنمر والتخويف من قِبل الفنانين والناس في تلك الحقبة الزمنية.

ومن المقرر أن يتم نشر هذه المخطوطة والحقائق المكتشفة حديثًا في كتاب سيمون هيويت "ليوناردو دافنشي وكتاب الموت".

شملت المخطوطة على مسلسل ساخر مصور لفنان بشعر أحمر فُتن من قبل عدة رجال آخرين في إشارة لدافينشي بلون شعره الأحمر وبشهرته أنه مثلي وله ميول جنسية منحرفة.

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