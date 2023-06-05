اكتشف دلالات كعكة زفاف الأمير الحسين ورجوة.. وهذا سر اللون الأزرق

البوابة - تزوج ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله من الأميرة رجوة في حفل زفاف أسطوري أعقبه حفل استقبال مرصع بالنجوم حضره أفراد العائلة الهاشمية ونحو 1700 شخصية من أنحاء العالم.

وتخلل حفل الاستقبال في قصر الحسينية تقطيع كعكة الزفاف، في فقرة كانت من أجمل الفقرات الزفاف الأسطوري والتي نالت إعجاب مراقبي الحدث الملكي.

وشوهد العروسان وهما يرقصان بالقرب من قالب الكعكة المكوّن من سبع طبقات، بينما كان الضيوف ينظرون إليه ويصفقون على موسيقى أغنية "بيرقنا العالي" للأخوين التوأم حسام ووسام اللوزي.

وفي فقرة نالت إعجاب الكثيرين، حملت رجوة السيف الذهبي عاليًا، بمساعدة زوجها الأمير الحسين استعدادًا لتقطيع قالب الكعكة التي احتلت الصدارة في منصة حفل الاستقبال حيث كانت تقف شامخة على طاولة رخامية كبيرة.

دلالات كيكة زفاف الأمير الحسين ورجوة

تم تزيين الكعكة البيضاء بأزهار صالحة للأكل بدرجات متعددة من اللون الأزرق، وكان التأثير مذهلًا للغاية.

ولم يكن اختيار لون الزهرة محض الصدفة، فاللون الأزرق يحمل دلالات عدة ومنها:

رمز الثقة

رمز الالتزام

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زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

احتفل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، الخميس، بزواج نجلهما الأمير حسين خلال حفل زواج إسلامي عُرف باسم "كتاب كتاب" أو "عقد القران" أقيم في شرفة حديقة قصر زهران بحضور إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.