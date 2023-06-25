الأردنية رنيم كيلاني تفوز بلقب ملكة جمال العرب 2023

البوابة - توّجت الأردنية رنيم كيلاني بلقب ملكة جمال العرب 2023 في حفلٍ أقامته شركة G.i قبل يومين في مدينة إسطنبول التركية.

وشاركت الأردنية رنيم كيلاني مع متابعيها عبر حسابها الرسمي في تطبيق "إنستغرام" صورًا من حفل تتويجها بالتاج الملكي الذي قدمه لها عضوي لجنة التحكيم الفنان السوري عبد الكريم حمدان واللبنانية شيراز.

وأرفقت رنيم صورها بتاج ملكة جمال العرب بعبارات شكرت من خلالها كل من ساعدها في تحقيق هذا النجاح، مؤكدة استعدادها لتحمل هذه المسؤولية طوال عام 2023.

وأعربت رنيم عن سعادتها في تحقيق هذا النجاح، والتفوق على 11 فتاة شاركت في هذه المسابقة التي تقام للعام الثاني على التوالي.

وقالت رنيم بأنها وبعد حصولها على اللقب ستواصل العمل في المجال التطوعي الخيري، وتقديم يد العون للمحتاجين دون مقابل.

وكانت الكيلاني حصدت سابقًا لقب ملكة السياحة العربية وسفيرة السياحة العربية الدولية.

وضمت لجنة تحكيم اختيار ملكة جمال العرب 2023، كل من: المصمم العالمي فؤاد سركيس، والفنان السوري عبد الكريم حمدان والفنانة اللبنانية شيراز، والمخرج كفاح بلاني، وخبيرة التجميل هيام بيوتي وخبيرة التجميل فتنة اوزترك وخبيرة التجميل ماري جوبوري، والبلوجر ليلى الحصري.

رنيم الكيلاني

بعد تتويجها باللقب، قالت رنيم أن الهدف من مشاركتها في مسابقة ملكة جمال العرب 2023 كان لإظهار ما تتمتع به الفتاة الأردنية من جمال يؤهلها للحصول على ألقاب دولية وعالمية في عالم الجمال.

وعن النظرة المجتمعية للمشاركة في مسابقات ملكات الجمال، أكدت رنيم ضرورة تغيير هذه الصورة؛ لأن الجمال الأردني يُعد الأجمل في الوطن العربي.

وحول عمليات التجميل، قالت رنيم بأنها تخضه إطلاقًا لأي عملية جراحية لكنها ليست ضد لجوء الفتاة إلى عمليات التجميل في حال احتاجت لذلك.