"الأردن: أب يضرم النار بمنزله ويقتل ثلاثة من أطفاله"

أعلن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي أن ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم حرقًا صباح اليوم بعدما أضرب والدهم النار بمنزله الواقع في منطقة وادي الرمم وسط العاصمة الأردنية عمان.

وقال العقيد السرطاوي في بيان رسمي أن أجهزة الأمن تلقت بلاغًا حول إقدام شخص على إضرام النار بمنزله الأمر الذي تسبب بوفاة ثلاثة من أبناءه وإصابته وزوجته.

وأشار إلى أنه جرى إسعاف الرجل وزوجته إلى مستشفى البشير وسط العاصمة عمان، وهما قيد العلاج، فيما وصفت حالة الزوجة بالحرجة.

وذكر العقيد بأن خلافات عائلية تسببت في وقوع هذه الحادثة المؤلمة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية الأردنية تحقيقًا رسميًا في الحادثة.

ولم يتم الكشف عن أعمار الأطفال الضحايا حتى هذه اللحظة.

ارتفاع نسبة الجريمة في الأردن

كشفت إدارة المعلومات الجنائية التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية قبل أيام أن نسبة اكتشاف الجرائم في الأردن ارتفعت في 2022 بنسبة 91.99% مقارنة بالثلاث سنوات الماضية.

وذكرت الإدارة أن مسبة اكتشاف الجرائم خلال السنوات الثلاث الماضية كانت على النحو التالي:

في عام 2020، بلغت 89.19 في المئة.

في عام 2019 بلغت 78.89 في المئة.

وبحسب أرقام إدارة المعلومات الجنائية، فإن عدد الجرائم في الأردن، انخفض في السنوات الثلاث الماضية، مقابل ارتفاع نسبة اكتشافها.