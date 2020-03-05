الأكبر في الشرق الأوسط... السعودية تفتتح مركزا لتدريب النساء على قيادة السيارات

شغلت قضية (قيادة المرأة في السعودية) الرأي عام في المجتمع السعودي لفترات متفاوته بدأت بجهودٍ فردية في تسعينيات القرن الماضي، حتى تكللت هذه الجهود في 26 سبتمبر 2017 حين أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بمنح النساء حق القيادة.

وفي 21 رمضان 1439هـ الموافق 4 يونيو 2018، صدرت أول رخصة قيادة لامرأة سعودية، أما اليوم، فقد افتتحت السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على قيادة السيارات في الشرق الأوسط، الذي يعمل به أكثر من 250 موظفة سعودية، للتدريب والمحاضرة.

فيديو | افتتاح أكبر أكاديمية نسائية لتعليم قيادة السيارات في #الشرقية وتعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط من حيث التقنيات #الإخبارية pic.twitter.com/Awuh4G2tmm — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 4, 2020

نشرت قناة إخبارية محلية مقطع فيديو، من داخل الأكاديمية، التي توصف بأنها أكبر مركز لتدريب النساء على القيادة في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه يحمل اسم "أكاديمية الشرقية النسائية لتعليم قيادة السيارات"، ومقرها الأحساء، شرقي السعودية.

وتشغل مساحة مبنى الأكاديمية يشغل تقدر بـ 3500 متر مربع، فيما تبلغ مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع، ومزوّد بكافة التجهيزات اللازمة والتي تشمل 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة تفاعلية تحاكي سيناريوهات القيادة الحقيقية في منطقة الأحساء".

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كما تشمل الأكاديمية، حسب مقطع الفيديو، خمسة فصول دراسية ذكية، وأنظمة رعاية يومية، وعيادة، وغرفة اختبار عبر الإنترنت، وقاعة مؤتمرات، ومركز اتصال.

وتعد هذه الأكاديمية مركز القيادة الوحيد في السعودية، الذي يتم تشغيله بنسبة 100 في المئة، من قبل موظفين سعوديين، وهو مدعومة بالكامل من قبل شركة "أرامكو".

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كما يعمل في الأكاديمية أكثر من 250 موظفة سعودية، للتدريب والمحاضرة، إضافة إلى الأعمال الأخرى المرتبطة بالتشغيل، ومن المتوقع أن يصل عددهن إلى 300 مع نهاية الربع الأول للعام المقبل".

وتمنح الأكاديمية شهادة برنامج القيادة بعد مرور فترة التدريب المطلوبة، وفقًا لساعات تدريب مرنة، يتم فيها استيعاب المتدربين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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