الأكثر تداولًا .. ماكرون يتجه نحو الأمير محمد بن سلمان لمصافحته في قمة الـ20

تحظى مشاركة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين المقامة في جزيرة بالي الإندونيسية اليوم الثلاثاء على اهتمامٍ واسع حيث يتصدر ملف الطاقة وتداعيات أزمتي أوكرانيا والمناخ على جدول أعمالها.

وكعادتهم، تحرص عدسات كاميرات المصورين على رصد كل كبيرة وصغيرة في القمم التي تقام على مستوى رؤساء الدول، حتى تتحول هذه اللقطات إلى مادة "دسمة" تسيطر على أحاديث النشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

الأمير محمد بن سلمان في قمة الـ20

وخلال قمة العشرين، نجحت كاميرات التصوير على توثيق اللحظة التي توجه فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكورن نحو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حيث كان جالسًا برفقة الوفد السعودي المشارك في القمة والذي يضم عددًا من الشخصيات السعودية الرفيعة مثل وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

كما نشر الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية السعودية" على موقع التدوين "تويتر" مقطع فيديو للقطة التي صافح فيها الرئيس الفرنسي ولي العهد السعودي وأرفقها بتغريدة جاء فيها: "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه إلى مقعد ولي العهد لمصافحته".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطة المصافحة مؤكدين المكانة التي يتمتع بها الأمير الشاب على المستوى العالمي والتي دفعت بالرئيس الفرنسي للتوجه نحوه وإلقاء التحية عليه.

محمد بن سلمان في القمة العشرين

وأجمعت تعليقات المغردين السعوديين على موقع التدوين "تويتر" على أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينجح دومًا في لفت الأنظار له بخطواته الواثقة وحضوره المهيب.

وكتبت إحدى المغردات على تويتر: "وكالعادة القمة يكون محور القمة دائمًا".

محمد بن سلمان والرئيس الصيني

كما تفاعل المغردون مع مقطع فيديو يوثق "حديثًا جانبيًا" جمع الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" على هامش مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين.

ووصف الكثير من المغردين حديث بن سلمان مع الرئيس الصيني بـ"التاريخي" وأنهما من أهم الشخصيات على الساحة العالمية.