الأميرة الإيرانية إيمان بهلوي تحتفل بخطوبتها من شاب أمريكي

البوابة - احتفلت الأميرة إيمان بهلوي، الابنة الثانية لولي عهد إيران السابق رضا بهلوي الثاني من زوجته الأميرة ياسمين إعتماد أميني، قبل أيام بخطوبتها من شاب أمريكي في أجواء عائلية خاصة.

وذكرت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الملكية حول العالم بأن الأميرة إيمان ارتبطت بشاب أمريكي يدعى براد شيرمان.

ونشرت هذه الصفحات صورًا من حفل خطوبة الأميرة إيمان وبراد، دون كشف المزيد من التفاصيل عن عدد الحضور أو مكان إقامة الحفل.

وأظهرت الصور المتداولة الإطلالة البسيطة التي اختارتها الأميرة إيمان للاحتفال بخطوبتها من براد، إذا اعتمدت فستانًا صيفيًا يليق بأجواء الشاطئ.

كما التقطت الأميرة إيمان صورة تذكارية مع شقيقتها، الأميرة نور بهلوي وفرح بهلوي، اللتان اختارتا حضور الاحتفال بفساتين بحر بسيطة.

كما استعرضت العروس إيمان خاتم الخطوبة الألماسي الذي قدمه لها العريس براد مرفقًا بباقة ضخمة من الورود الحمراء.

من هي الأميرة إيمان بهلوي

الأميرة إيمان هي الابنة الثانية لولي عهد إيران السابق رضا بهلوي الثاني من زوجته الأميرة ياسمين إعتماد أميني.

ولدت الأميرة إيمان في واشنطن عام 1993، أي أنها تبلغ من العمر 30 عامًا.

للأميرة إيمان شقيقتين، الكبرى تدعى نور والصغرى تدعى فرح.

دراسة الأميرة إيمان بهلوي

تخرجت إيمان عام 2015 من جامعة آن آربر ميشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية وحصلت بكالوريوس في علم النفس والاتصالات.

تعيش إيمان حاليًا في نيويورك مع أسرتها.

رضا بهلوي الثاني

والد الأميرة إيمان هو رضا بهلوي الثاني، الوريث الأخير للعرش البائد لدولة إمبراطورية إيران والرئيس الحالي لعائلة بهلوي.

يُعد الأمير رضا الابن الأكبر لشاه إيران محمد رضا بهلوي من زوجته الثالثة فرح ديبا وولي عهده.

ولد رضا بهلوي الثاني في مدينة طهران في 31 أكتوبر 1960، وانتقل مع باقي أسرته الى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979.