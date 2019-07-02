الأميرة "شارلوت كاسيراغي" تدخل القفص الذهبي.. والعريس لبناني (صور)

احتفلت أميرة هانوفر "كارولين" بزواج ابنتها الثانية "شارلوت كاسيراغي" مدنيًا من منتج الأفلام الفرنسي من أصل لبناني "ديميتري رسام" يوم السبت الماضي.

وحضر الحفل الى جانب الأميرة "كارولين" كلٌ من الأمير ألبرت وزوجته وأطفالهما بجانب أشقاء الأميرة وأطفالها.

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وتوجهت أنظار العالم نحو العروس "شارلوت" التي وأطلّت بفستان من وحي إطلالة زفاف والدتها، حمل توقيع Giambattista Vall، لتؤكد للجميع أنها تستحق لقب الأميرة الأنيقة والمُشرقة من دون منازع.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت شارلوت تسريحة شعر ناعمة.

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العروس وصورة قديمة من حفل زفاف والدتها

وتبع مراسم الزفاف المدنية، حفل استقبال مفتوح في حديقة قصر العائلة المالكة، بحضور 300 مدعوّ من أفراد العائلة والأصدقاء، قبل ختام الزفاف بحفل ليلي بحضور مطربين وفرق الغنائية.

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ومن المتوقع أن تحتفل "شارلوت" بزفافها دينيًا في حفل آخر خلال عُطلة نهاية الأسبوع المقبل في جنوب فرنسا.

يذكر أن العلاقة بين "شارلوت" و"ديمتري" بدأت قبل عامين تقريبًا، مع الإشارة إلى أن "ديمتري" هو ابن الممثلة الفرنسية "كارول بوكيه" والمنتج "جان بيار رسام".

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حرص الثنائي على إبقاء علاقتهما بعيدًا عن الإعلام قدر المستطاع، ولم يظهرا معًا إلا في المناسبات الكبرى، كما في حفل توزيع جوائز السيزار Cesars حيث قدّم ديمتري أحد الأفلام التي أنتجها، وهو فيلم Le Brio.

من هي الأميرة شارلوت كاسيراغي؟

وتعد الأميرة "شارلوت كاسيراغي Charlotte Casiraghi الطفلة الثانية لأميرة موناكو "كارولين" و رجل الأعمال الإيطالي الراحل ستيفانو كاسيراغي، وتأتي في المرتبة السابعة في تولي عرش موناكو.



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لدى الأميرة شارلوت أخوان اثنان و هما "أندريا" و"بيير"، عندما كان عمرها 4 سنوات في سنة 1990 توفي أبوها في حادث لسباق القوارب، انتقلت الأميرة كارولين بعد ذلك الحادث مع أسرتها إلى بلدة سان ريمي في فرنسا؛ بغية الإبتعاد عن ضجة الإعلام و الأضواء.

تزوجت الأم "كارولين" بعد ذلك في عام 1999 بأمير "هانوفر" الأمير "إيرنست" لترزق شارلوت بعدها بأخيها الأمير "أليكسندر.

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شاركت الأميرة "شارلوت" في منافسات قفز الحواجز هي أحد أنواع رياضة الفروسية كعضو منذ 2001 و 2004 ضمن فئة المبتدئين والهواة كعضو في فريق "ماريونو" المؤسسة من قبل البطل الأولمبي الفرنسي في الفروسية "جان مارسيل روزيير". وتلقت تدريبًا على يد كل من ابنيه "فيليب روزيي" و "ثييري روزيي".

التعليم والتحصيل الأكاديمي

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التحقت الأميرة عندما عندما كان عمرها عامين بمؤسسة " Les Dames de Saint Maur " في موناكو، وانتقلت في عمر السادسة إلى مدرسة " École de la République " الحكومية و كلية "غلانوم Glanum" في مدينة "سانت ريمي Saint-Rémy-de-Provence". والتحقت بعد ذلك في مابين عام 2000 و2004 بثانوية "فرانسوا كوبرين François Couperin" في مدينة "فاونتبلو Fontainebleau".

حصلت "شارلوت" على شهادة البكالوريا بامتياز في يوليوز 2004.

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