الأميرة للا سلمى في أول ظهور لها بعد طلاقها من ملك المغرب محمد السادس (صورة)

فوجئ أهالي مدينة أصيلة المغربية قبل أيام بظهور الأميرة للا سلمى ، الزوجة السابقة لملك المغرب محمد السادس، على أحد شواطئ المدينة الساحلية المُطلّة على المحيط الأطلسي.

ونجح عدد من المتواجدين في التقاط بعض الصور ومقاطع الفيديو للأميرة للا سلمى وهي تتجول في المدينة القديمة رفقة عدد من الأشخاص الذين لم يتسنّ لموقع البوابة تحديد هويتهم.

وذكر أحد أهالي مدينة أصيلة أن الأميرة للا سلمى توجهت نحو أحد المطاعم التي تقدم المأكولات البحرية من أجل تناول وجبة الغذاء بعدما أنهت جولتها السياحية على شواطئ المدينة.

الأميرة للا سلمى على شواطئ مدينة أصيلة المغربية

ويُعد هذا الظهور العلني الأول للأميرة للا سلمى بعد إعلان انفصالها عن الملك محمد السادس وغياب عن وسائل الإعلام منذ سنوات حتى وصفتها صحيفة "ذا صن" البريطانية بـ الأميرة الشبح في تقرير نشرته عام 2019.

وقالت الصحيفة في تقريرها السابق أن الزوجة السابقة للعاهل المغربي للا سلمى متوارية عن الأنظار منذ 14 يونيو 2017 حين اصطحبت زوجة الرئيس الفرنسي في زيارة لمتحف محمد السادس بالرباط.

الأميرة للا سلمى

ونشرت الصحيفة البريطانية حينها مجموعة تساؤلات حول سر الغموض الذي يحيط بالأميرة للا سلمى والسبب الذي قد يدفعها للتراجع عن الظهور بشكلٍ علني منذ تداول نبأ طلاقها.

وكان محامي القصر الملكي المغربي "إريك ديبون موريتي" قد لقبها بـ"الزوجة السابقة" للعاهل المغربي محمد السادس.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة للا سلمى، التي كانت تخطف الأضواء من زوجها في كافة المحافل الوطنية والدولية، وكانت ذات يوم جزءًا منتظمًا من المشهد الملكي الدولي كان أبرزها حضور حفل زفاف دوق ودوق كامبريدج في عام 2011، باتت اليوم تثير القلق بغيابها.

وأنكرت الصحيفة حقيقة إجبار السلطات المغربية الأميرة على العيش في المنفى، خاصة بعد ظهورها في اليونان عام 2019.

مدينة أصيلة

تعد مدينة أصيلة المغربية إحدى أهم المدن السياحة في المغرب ويُطلق عليها عدة أسماء ومنها:

أزيلا

أرزيلا

أصيلا

كما تعد هذه المدينة المغربية معلمًا من معالم السياحة الثقافية في المغرب باعتبارها تضم أكبر معرض فني مفتوح في المغرب يتمثل في أزقة المدينة وأحيائها البيضاء وبناياتها المبنية على الطريقة المغربية الأصيلة.

كما تشتهر مدينة أصيلة بإعداد أطباق المأكولات البحرية المقلية واللذيذة بجانب أنه يتوافر بها إمكانية تناول الطعام على ساحل البحر.



