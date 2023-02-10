الأميرة نجلاء بنت عاصم ترزق بابنتها الثالثة

رزقت الأميرة نجلاء بنت عاصم بن نايف، حفيدة الملك الأردني عبدالله الأول، وزوجها ناصر أسامة التلهوني بطفلتهما الثالثة.

وكشفت صفحات تُعنى بأخبار العائلات الملكية حول العالم أن الأميرة نجلاء وزوجها ناصر استقبلا ابنتهما الثالثة قبل أيام واختارا لها اسم بديعة.

وكانت الأميرة نجلاء قد تزوجت من ناصر التلهوني في 23 أكتوبر 2014 في العاصمة عمان ولديهما ابنتان كريمة (مواليد 2016) وشيماء ( مواليد 2018).

ولم يتم نشر أي صورة للمولودة الجديدة بديعة حتى هذه اللحظة.

من هي الأميرة نجلاء بنت عاصم

اسمها الكامل: نجلاء بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول بن حسين الهاشمي

نجلاء بنت عاصم بن نايف بن عبد الله الأول بن حسين الهاشمي الأب: الأمير عاصم بن نايف بن عبد الله الأول بن حسين الهاشمي

الأمير عاصم بن نايف بن عبد الله الأول بن حسين الهاشمي الأم: الأميرة سناء عاصم - من أصول شركسية.

الأميرة سناء عاصم - من أصول شركسية. تاريخ الولادة: 9 مايو 1988

9 مايو 1988 مكان الولادة: عمان – المملكة الأردنية الهاشمية

عمان – المملكة الأردنية الهاشمية اللقب: أميرة أردنية

أميرة أردنية الزوج: ناصر أسامة التلهوني

عائلة نجلاء بنت عاصم

الأشقاء

الأمير نايف (22 يناير 1998)

الأميرة صالحة (14 يونيو 1987)

الأخوات غير الشقيقات

الأميرة ياسمين (30 يونيو 1975)

الأميرة سارة ( 12 أغسطس 1978)

الأميرة نور ( 6 أكتوبر 1982) وهي زوجة رجل الأعمال والفارس السعودي عمرو بن فريد آل زيدان

مجوهرات نجلاء بنت عاصم

أطلقت الأميرة نجلاء بنت عاصم قبل سنوات علامتها الخاصة بالمجوهرات والتي تحمل اسمها "نجلاء بنت عاصم للمجوهرات" وتضم عناصر مختلفة من تراث الأميرة.

ونجحت الأميرة نجلاء في إطلاق مجموعة من التصاميم الأنيقة التي تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل والتي تليق بالمرأة العصرية وتضيف حيوية على إطلالتها وجمالها.

وذكرت الأميرة نجلاء في حديثٍ سابق أن علامة "نجلاء بنت عاصم للمجوهرات" تمزج فيها القطع الشرقية التقليدية بألوان أحادية ونغمات لتحتفل بثقافات من الشرق والغرب.

وأشارت إلى أن تصاميم المجوهرات في علامتها التجارية مستلهمة من طفولتها في الأردن وغيرها من بلدان العالم، وخاصة من مشهد الأحجار شبه الكريمة المعروضة في المحلات التجارية وسط العاصمة عمان.

وقالت أن تصاميما تجمع بين البيئة العربية الشرقية، حيث نشأت، وبين العالم الغربي العصري لتشكل مجموعات فريدة من نوعها نجحت في لفت أنظار العديد من السيدات حول العالم وفي مقدمتهم الملكة رانيا.