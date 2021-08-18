الأميرة هيا بنت الحسين.. 6 معلومات عن الفارسة الأردنية

الأميرة هيا تعد واحدة من أبرز الشخصيات على المستوى العربي والعالمي نظرًا لنسبها الهاشمي الملكي وارتباطها سابقًا بحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في زواج دام 15 عامًا.

وعُرف عن الأميرة هيا بنت الحسين عشقها للخيل والفروسية حتى أنها شاركت في العديد من البطولات العالمية ومثلت بلادها المملكة الأردنية الهاشمية في الكثير من مسابقات القفز على الحواجز.

كما عُرفت الأميرة هيا بنت الحسين بنشاطاتها الاجتماعية داخل الأردن وخارجه، حتى اختارها الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" في 2007 سفيرة الأمم المتحدة للسلام، وهو أرفع لقب يُمنح لمواطن عالمي من الأمين العام للأمم المتحدة بغية الإسهام في معالجة المشاكل الملحّة في أنحاء العالم.

سنطلعك في هذا التقرير على 6 حقائق إضافية مذهلة كنت تجهلها عن الأميرة هيا:

1- الأميرة هيا – حياتها الشخصية

ولدت الأميرة هيا بنت الحسين في 3 مايو 1974 في العاصمة الأردنية عمان وهي ابنة الملك الحسين بن طلال من زوجته الملكة علياء.

وتعد الأميرة هيا الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني الحالي الملك عبد الله الثاني بن الحسين، فيما يعد الأمير علي هو شقيقها الوحيد من ناحية الأم (الملكة علياء) والأب (الملك الحسين) وهو أصغر منها بعام ونصف.

ولدى الأميرة هيا أخت بالتبني تدعى عبير.

الأميرة هيا – تعليمها الابتدائي والثانوي والجامعي

تلقت الأميرة هيا تعليمها الابتدائي في الأردن، وفي عام 1985 التحقت بمدرسة بادمنتون في إنجلترا، وبعدها بمدرسة براينستون في مقاطعة دورست بجنوب غرب إنجلترا لدراسة اللغة الإنجليزية وآدابها والسياسة والتاريخ.

في عام 1992 التحقت بكلية سانت هيلدا حيث درست العلوم السياسية والاقتصادية في جامعة أوكسفورد وتخرجت منها في عام 1994.

2- من هي والدة الأميرة هيا؟

والدة الأميرة هيا هي الملكة علياء الحسين، واسمها الكامل علياء بهاء الدين طوقان، وهي الزوجة الثالثة للمك الراحل الحسين بن طلال.

ولدت الملكة علياء في 25 ديسمبر 1948 في القاهرة والدها هو السفير الأردني السابق في المملكة المتحدة بهاء طوقان.

تزوجت الملكة علياء من الملك حسين في 24 ديسمبر 1972 وأنجبا الأميرة هيا (ولدت في 3 مايو 1974)، والأمير علي (ولد في 23 ديسمبر 1975).

تلقت الملكة علياء تعليمها في أنقرة ولندن وعمّان وروما، ونيويورك، درست العلوم السياسية وعلم النفس الاجتماعي، حيث كانت تتقن اللغتَين الإنجليزية والإيطالية.

بعد عودتها إلى الأردن، عملت الملكة علياء في شركة الطيران الأردنية / فرع العلاقات العامة، وبعد زواجها من الملك حسين تقلّدت القلادةَ الهاشمية، ومُنحت رتبة عقيد فخرية في القوات المسلحة الأردنية، وكانت تهوى الرياضة المائية والتنس والموسيقى والمطالعة.

توفيت الملكة علياء في 9 فبراير 1977 عندما سقطت المروحية التي كانت تقلها أثناء توجهها إلى جنوب الأردن في رحلة تفقدية للمناطق النائية في الطفيلة، وبعد وفاتها سميّ المطار الدولي في عمّان باسمها.

3- الأميرة هيا – عالم الفروسية

ورثت الأميرة هيا عشقها للرياضة من والدتها الملكة علياء حيث عشقت الفروسية ونالت العديد من الجوائز الدولية.

وفي الميدان الرياضي، ترأست الأميرة هيا الاتحاد الدولي للفروسية في عام 2006 وبقيت في هذا المنصب لمدة 4 سنوات.

كما شاركت الأميرة هيا في البطولة العالمية للفروسية عام 2002 التي أقيمت في شريش في إسبانيا وفي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2002 في سيدني وقد مثلت الأردن في مسابقة قفز الحواجز، حيث كانت أيضًا حاملة علم بلادها.

كما حازت الأميرة هيا على الميدالية البرونزية في مسابقة القفز في دورة الألعاب العربية السابعة 1992 التي أقيمت في دمشق.

كما تولت الأميرة هيا منصب رئيس رابطة اللاعبين الأردنيين الدولية الثقافية والتي تأسست لتوفير الحوافز والدعم للرياضيين من قبل الأندية الرياضية والاتحادات الوطنية.

خيول الأميرة هيا

في 7 حزيران / يونيو 2008، فاز المهر "نيو أبروتش" ذو الثلاث سنوات والذي تملكه الأميرة هيا ببطولة ديربي إبسوم، وقد تم تدريبه في إيرلندا على يد المدرب جيم بولجير.

في 25 تشرين الأول / أكتوبر 2008 فاز مهر الأميرة هيا البالغ من العمر 3 سنوات "رافينز باس" بمبلغ 5 ملايين دولار أمريكي في كأس المربين الكلاسيكية.

في عام 2009، مُنحت الأميرة هيا منصب الراعية الأولى في تدريب الخيول.

الأميرة هيا - المراكز والألقاب الفخرية

سلسلة الأمل - رئيس فخري

مدينة دبي الطبية - رئيسة

المنتدى الإنساني العالمي - عضو مؤسس

مركز هيا الثقافي - رئيسة

INDEMAJ - رئيسة

الاتحاد الدولي للفروسية - رئيسة

المدينة العالمية للخدمات الإنسانية - رئيسة

رابطة اللاعبين الأردنيين الدولية الثقافية - رئيسة

اللجنة البارالمبية الدولية - عضو المجلس الفخري

النقابة العامة للعاملين في النقل البري والميكانيك - رئيس فخري

المنظمة العالمية لصحة الحيوان - سفيرة النوايا الحسنة

مركز الأميرة هيا للتقانات الحيوية - رئيس فخري

مركز الأميرة هيا الثقافي الإسلامي - رئيس فخري

تكية أم علي - رئيسة

أكاديمية فن الكتاب الإسلامي التقليدي - رئيس

مجلس الإمارات العربية المتحدة للقبالة والتمريض - رئيس

4- الأميرة هيا - الشاحنات الثقيلة

تعد الأميرة هيا هي المرأة الأردنية الوحيدة التي تملك رخصة قيادة الشاحنات الثقيلة.

5- الأميرة هيا - العمل الإنساني

تتمتع الأميرة هيا بحضور قوي في مجال العمل الإنساني على المستويين المحلي والعالمي من خلال تركيزها على العديد من القضايا الإنسانية والتنمية البشرية مثل الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وفي 2003 أسست الأميرة هيا "تكية أم علي" وذلك إحياءً لذكرى والدتها الملكة علياء (أم علي)، التي تعتبر أول منظمة مساعدات غذائية غير حكومية في العالم العربي، وتولت رئاسة مجلس إدارتها.

وفي 2005، اختار الأمين السابق للأمم المتحدة السيد "بان كي مون" الأميرة هيا أول سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الغذاء العالمي، ونفّذت خلال تلك الفترة عدة مهمات في كل من مالاوي وإثيوبيا وسورية لتعاين بنفسها آثار الأزمة الغذائية في تلك المناطق.

وفي شهر مارس 2007، تم تعيين الأميرة هيا رئيسة لمجلس إدارة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بموجب مرسوم أصدره زوجها السابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وتسعى هذه المؤسسة لتيسير جهود المساعدات والتنمية من خلال تزويد الجهات المحلية والدولية العاملة في المجال الإنساني بالمنشآت والخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم.

في 2007، اختار الأمين العام السابق للأمم المتحدة السيد كوفي عنان، الأميرة هيا لتكون عضوًا مؤسسًا للمنتدى العالمي للخدمات الإنسانية في جنيف، وهي مؤسسة عالمية تهدف إلى معالجة القضايا الإنسانية.

6- زواج الأميرة هيا

في 10 أبريل 2004، تزوجت الأميرة هيا من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عندما كان وليًا للعهد. وأثمر زواجهما عن ولدين.

أبناء الأميرة هيا:

الجليلة (ولدت في 2 ديسمبر 2007)

زايد (ولد في 7 يناير 2012)

في يونيو 2019، انتشرت أنباء استقرار الأميرة هيا في المملكة المتحدة، بعد تركها دبي رفقة ولديها، وأشارت الأنباء الصحفيَّة إلى وجود دعاوى انفصال قضائية في المحاكم البريطانية بين هيا بنت الحسين ومحمد بن راشد.

وبعدها بأشهر، كشف الثنائي لاحقًا عبر بيان مُشترك صدر أن الدعاوى القانونية المنظورة في المحاكم البريطانية تتصّل برعاية طفليهما ولا تتعلق بطلاق أو أمور مالية.

آخر أخبار الأميرة هيا

في 31 يوليو 2019، ذكرت وسائل الإعلام أن الأميرة هيا طلبت خلال جلسة استماع في محكمة بريطانية "حضانة طفليها والحصول على أمر حماية من الزواج القسري"، بينما طلب الطرف الآخر إعادة الولدين إلى الإمارات، وحُدّد تاريخ 11 نوفمبر 2019 ميعادًا للجلسة المقبلة.

شعر محمد بن راشد

مع بدء مع معركته القضائية مع زوجته السابقة الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين في المحكمة العليا في لندن، نشر الشيخ محمد بن راشد قصيدة بدت فيها لهجة التحدي.

ووصف الشيخ محمد بن راشد في القصيدة التي تحمل عنوان "سيوف المعالي" المعاناة التي لا يمكن لأي دواء أن يعالجها، وأنه حاول مرة ومرات الحديث معها لكن دون الحصول على أي نتيجة.

"سيوف المعالي" – شعر محمد بن راشد

الـمَجدْ لأهْـلِهْ ولا يـهمِّهْ سـليلْ المَجدْ

إذا تــطـايـرْ غــبــارْ ولامَــــسْ إنـعـولِـهْ

وعـنـدي خـيـارْ الـرِّمَكْ إذا الـلِّقا يـشتَدْ

إمـضَـمِّـرَهْ وجــاهـزهْ لـلـعـزْ مـشـكـولِهْ

أسـري إذا الـليلْ الأظـلَمْ داجنٍ مسوَدْ

ولـلـذيبْ سـريِـهْ بـظـفرْ ونـابْ مـكفولِهْ

وآعَــرفْ كـيـدْ الـلـيالي وهَـزلِها والـجَدْ

بـصـير عــارفْ زمـانـي مـجـرِّبْ إفـعولِهْ

وآعَــرفْ مــنْ فـي الـمعكِّرْ دومْ تـتصيِّدْ

وتــقـولْ أشــيـا غـريـبهْ غـيـرْ مـعـقولِهْ

مـاحَـدْ سـلَـمْ مـنْ أذاهـمْ كِـلْ حَـدٍّ بَـدْ

حـتَّىَ الـنِّبي والصَّحابَهْ وناسْ مسؤولِهْ

تـركـتْ أهــلِ الــرِّدا فــي غـيِّـها تـمتَدْ

ونفسي بكسبْ العلا والمجدْ مشغولِهْ

ومـنْ كـانْ عـضدهْ مـحمدْ مـايهمِّهْ حَـدْ

بـوخالدْ الـشَّهمْ حـامي بـعَزمِهْ الـدُّولهْ

عـنده سـيوفْ الـمعالي مـرهفاتْ الحَدْ

فَ أغـمادها قـاطعِهْ يـا كـيفْ مـسلولِهْ

و عـنـده لــرَدْ الـعـدا لأجـنـادْ مــا تـنعَدْ

أهــلِ الـبـطولِهْ حـمـاهمْ مـاحـدْ يـنولِهْ

عـلـيـهْ دوم إعـتـمادي دايــم بــلا عــد

ويـحـل أصـعب الأمـور بـيسر وسـهوله

قصر الأميرة هيا في لندن

في يوليو 2019، نشرت صحيفة "التايمز" تقريرًا كشفت فيه تفاصيل المعركة القضائية بين الأميرة هيا بنت الحسين وزوجها السابق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والقصر الذي تعيش فيه الأميرة في العاصمة البريطانية لندن.

وكشفت الصحيفة بأن الأميرة هيا تقيم في بيت كبير قريب من قصر كنسينغتون في لندن، تبلغ قيمته 85 مليون جنيه إسترليني قرب هايد بارك، واشترته دون علم زوجها في عام 2017 من الملياردير الهندي "لاكشمي ميتال"، ومنذ ذلك الحين قامت بعمليات تجديد للعقار.

فيما كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الأميرة هيا بنت الحسين استعانت بشركة أمنية خاصة تدعى "كويست" لحراسة منزلها؛ خشية تعرضها للاختطاف من قبل عناصر تابعة لزوجها.

وأوضحت الصحيفة أن "كويست"، وهي شركة أمن خاصة بريطانية، يملكها ويرأسها "جون ستيفنز"، مفوض سابق بشرطة العاصمة (المتروبوليتان)، قدمت مشورات أمنية واستخباراتية للأميرة "هيا" لعدة سنوات.