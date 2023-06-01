الأميرة هيا تهنئ ولي العهد.. هل ستحضر الزفاف الملكي؟

البوابة - هنأت الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة لملك الأردن عبدالله الثاني، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بمناسبة زفافه اليوم الخميس الموافق للأول من حزيران/يونيو 2023 على الآنسة رجوة خالد آل سيف.

واختارت الأميرة هيا أن توجه كلماتها الحنونة لابن شقيقها الأمير الحسين من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" تضمن صورة للعريس الحسين وعروسه الحسناء رجوة.

وأرفقت الأميرة هيا الصورة بعبارات التهنئة والتبريك قالت فيها:"تهانينا القلبية إلى الغالي الحسين وعروستنا رجوة، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نسأل الله أن يرزقكما السعادة وأن يديم الحب والمودة والرحمة بينكما".

وتفاعل متابعو الأميرة هيا عبر منصة "إنستغرام" مع التهنئة التي قدمتها لابن شقيقها الأمير الحسين بمناسبة حفل زفافه، وتسائلوا عما إذا كانت ستكون من ضمن الحضور في الزفاف الملكي المرتقب أم أنها ستغيب عنه كما غابت عن حفل زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني الذي أقيم قبل أشهر.

الأميرة هيا

ولدت الأميرة هيا في 3 مايو 1974 في العاصمة الأردنية عمّان، وهي ابنة الملك الراحل الحسين بن طلال وزوجته الثالثة الملكة علياء.

تسمية الأميرة هيا

اختار الملك الحسين بن طلال اسم هيا لمولودته الجديدة على اسم عمته ، الأميرة هيا بنت عبدالله الأول، التي ولدت في عام 1907 وتوفيت في عام 1990.

عائلة الأميرة هيا

للأميرة هيا شقيق واحد هو الأمير علي بن الحسين وأخت واحدة هي عبير محيسن التي تم تبنيها عندما كان عمرها سنة واحدة.

كما لدى الأميرة هيا تسعة أخوة غير أشقاء وهم الملك عبد الله الثاني، والأمير فيصل، والأمير حمزة، والأمير هاشم، والأميرة عالية، والأميرة زين، والأميرة عائشة، والأميرة راية، والأميرة إيمان.

وفاة والدة الأميرة هيا

فقدت الأميرة هيا بنت الحسين والدتها الملكة علياء وهي في الثانية والنصف من عمرها،في حادث تحطم هليكوبتر عندما كانت عائدة إلى عمان.

دراسة الأميرة هيا

تلقت الأميرة هيا تعليمها الابتدائي في العاصمة الأردنية عمان، ثم في المملكة المتحدة، حيث التحقت بمدرسة الريشة الطائرة للبنات في بريستول، ومدرسة بريانستون في دورست وكلية سانت هيلدا بجامعة أكسفورد، والتي تخرجت منها بدرجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف في الفلسفة (PPE).

أين الأميرة هيا

نشر الصحفي "ريتشارد إيدن" 13 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 تقريرًا عبر صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشف فيه عن شراء الأميرة هيا بنت الحسين، الأخت غير الشقيقة للعاهل الأردني عبدالله الثاني، فندقًا ريفيًا منعزلًا في ويلز وتخطط لتحويله إلى منزل.

وتحت عنوان "الأميرة هيا تسعى للسلام في مكان منعزل في ويلز"، ذكر الصحفي "إيدن" أن الأميرة هيا وقعت في حب الفندق الذي تديره إحدى العائلات هناك وقررت العيش هنا برفقة عائلتها الصغيرة والمكونة من ابنتها الجليلة (15 عامًا) وزايد (10 سنوات).

وأكد الكاتب “إيدن” في تقريره عدم قدرته على تحديد مكان الفندق لأسباب أمنية واكتفى بذكر أنه موجود في ويلز التي تعد جزءاً من المملكة المتحدة.

وكانت الأميرة هيا قد توجهت إلى بريطانيا في عام 2019 عندما طلقها الشيخ محمد بن راشد، وتعيش مع طفليها في منزل بالقرب من قصر كنسنغتون وفي عقار غربي لندن ورثته عن والدها الملك الراحل حسين بن طلال.

زفاف الأمير الحسين ورجوة

تحتفل العائلة المالكة الأردنية اليوم بزفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن بعدالله الثاني على الآنسة رجوة آل سيف، حيث سيتم عقد قرانهما في قصر زهران وسط عمّان إمام الحضرة الهاشمية فضيلة الشيخ أحمد الخلايلة بحضور الشهود على العقد وأفراد من العائلة الهاشمية وعائلة الآنسة رجوة، وفق مراسل "المملكة".

بعد ذلك، سيخرج العروسان في الموكب الأحمر باتجاه قصر الحسينية، حيث سيكون هناك احتفال رسمي، ويتضمن طريق الموكب عددًا من المحطات التي سيتواجد بها الأردنيون الراغبون في المشاركة، ومن ثم التوجه إلى قصر الحسينية حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء مغلقة أمام وسائل الإعلام.